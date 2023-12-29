Барбер: когда «Ак Барс» начнёт чаще играть в зоне атаки, всё станет хорошо

29-летний американский нападающий казанского «Ак Барса» Райли Барбер прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:4).

«Нам нужно начать от простого. Когда будем чаще играть в зоне атаки, всё станет хорошо. Откуда столько драк и удалений? Это хоккей, и иногда такое бывает. Провоцировал ли нас «Металлург»? Нет, такое случается в хоккее, это силовая игра.

Приятно ли выступать на домашней арене? Да, тут нас поддерживают полные трибуны.

Игра уже позади, и мы настраиваемся на следующую. Завтра мы вернёмся к работе на базе», — приводит слова Барбера пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, Барбер стал игроком «Ак Барса» по ходу нынешнего сезона в результате обмена из казахстанского «Барыса». В составе казанского клуба он провёл уже девять встреч, в которых набрал шесть (2+4) очков при показателе полезности «+2».