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Клифф Пу прокомментировал свой дебют за «Адмирал»

Клифф Пу прокомментировал свой дебют за «Адмирал»
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Канадский нападающий «Адмирала» Клифф Пу высказался о дебюте за владивостокский клуб. Он впервые вышел на лёд в составе «Адмирала» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Встреча состоялась сегодня, 29 декабря, и завершилась победой «Нефтехимика» со счётом 4:3.

«Очевидно, что такие поражения всегда обидны. Хотелось бы выиграть свою первую игру здесь. Я думаю, мы играли неплохо где-то 50 минут матча. А в концовке всё буквально развалилось. Думаю, завтра вернёмся более сильными.

Атмосфера здесь отличная. Я во Владивостоке всего несколько недель, и почти в каждом матче трибуны были полные. Конечно, здорово играть для преданных болельщиков.

Чувствую себя очень хорошо. Конечно, ещё потихоньку вникаю в систему команды. В целом в нынешних условиях чувствую себя нормально», – сказал Пу в интервью клубной пресс-службе.

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