Уильямс: поначалу скептически смотрел на красную икру, но потом ждал матча, чтобы поесть

Канадский защитник ЦСКА Колби Уильямс, ранее выступавший за «Адмирал», высказался о еде во Владивостоке.

«Поначалу я немного скептично смотрел на икру, но нам перед каждым матчем давали бутерброды с ней, и в итоге я её распробовал. Ждал каждый день матча, чтобы съесть пару бутербродов. И в ЦСКА тоже перед матчем делают бутерброды с икрой, мне очень нравится.

Во Владивостоке ещё много японской кухни, суши. Морепродукты все свежайшие – краб, лосось, тунец. В любом магазине можно купить суши, и там одни из лучших суши, что я когда-либо пробовал. Там вся еда классная», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью с Колби Уильямсом читайте на «Чемпионате» завтра, 30 декабря, с 10:00.