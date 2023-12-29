Сборная Финляндии одержала первую победу на МЧМ, разгромив Латвию

Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Латвии и Финляндии. Команды играли на стадионе «Скандинавиум» в Гётеборге (Швеция). Сборная Финляндии одержала победу со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

На 15-й минуте счёт открыл нападающий сборной Финляндии Ере Лассила. Через минуту защитник Ессе Пулккинен увеличил преимущество финнов. Во втором периоде нападающий Каспер Халттунен довёл счёт до разгромного. В заключительном игровом отрезке победную точку поставил Ойва Кескинен — 4:0.

Это первая победа Финляндии на турнире, она занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала три очка за три матча. Латвия находится на последнем, пятом месте, не набрав ни одного очка.