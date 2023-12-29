Сборная Финляндии одержала первую победу на МЧМ, разгромив Латвию
Поделиться
Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Латвии и Финляндии. Команды играли на стадионе «Скандинавиум» в Гётеборге (Швеция). Сборная Финляндии одержала победу со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
На 15-й минуте счёт открыл нападающий сборной Финляндии Ере Лассила. Через минуту защитник Ессе Пулккинен увеличил преимущество финнов. Во втором периоде нападающий Каспер Халттунен довёл счёт до разгромного. В заключительном игровом отрезке победную точку поставил Ойва Кескинен — 4:0.
Это первая победа Финляндии на турнире, она занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала три очка за три матча. Латвия находится на последнем, пятом месте, не набрав ни одного очка.
Комментарии
- 29 декабря 2023
-
19:16
-
18:58
-
18:33
-
18:12
-
17:58
-
17:33
-
17:10
-
16:54
-
16:46
-
16:34
-
16:17
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
14:55
-
14:47
-
14:41
-
14:30
-
14:27
-
14:05
-
14:03
-
13:43
-
13:40
-
13:26
-
13:15
-
13:09
-
12:50
-
12:50
-
12:46
-
12:38
-
12:22
-
11:57
-
11:44
-
11:15
-
11:13
Партнерский контент