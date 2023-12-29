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Сборная Финляндии одержала первую победу на МЧМ, разгромив Латвию

Сборная Финляндии одержала первую победу на МЧМ, разгромив Латвию
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Завершился матч молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором встречались сборные Латвии и Финляндии. Команды играли на стадионе «Скандинавиум» в Гётеборге (Швеция). Сборная Финляндии одержала победу со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

На 15-й минуте счёт открыл нападающий сборной Финляндии Ере Лассила. Через минуту защитник Ессе Пулккинен увеличил преимущество финнов. Во втором периоде нападающий Каспер Халттунен довёл счёт до разгромного. В заключительном игровом отрезке победную точку поставил Ойва Кескинен — 4:0.

Это первая победа Финляндии на турнире, она занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала три очка за три матча. Латвия находится на последнем, пятом месте, не набрав ни одного очка.

U20 ЧМ-2024 . Группа A
29 декабря 2023, пятница. 16:30 МСК
Латвия U20
Окончен
0 : 4
Финляндия U20
0:1 Лассила (Халттунен, Кулонумми) – 14:15 (5x4)     0:2 Пулккинен (Хямеэнахо, Лассила) – 15:13 (5x5)     0:3 Халттунен (Лассила, Нюман) – 28:59 (5x4)     0:4 Кескинен (Лассила, Хемминг) – 40:47 (5x4)    
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