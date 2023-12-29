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В «Торпедо» рассказали, как Атанасова стали называть Pineapple

В «Торпедо» рассказали, как Атанасова стали называть Pineapple
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Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал, как нападающего нижегородцев Василия Атанасова стали называть Pineapple (англ. «ананас»).

«Кому первому пришло в голову назвать его Pineapple? Думаю, ответ очевиден — Игорь Николаевич (Ларионов. — Прим. «Чемпионата») его так назвал. А история пошла от того, что, когда мы смотрели состав с приходом Игоря Николаевича, Атанасов до этого пришёл как раз из «Югры», Игорь Николаевич несколько раз переспросил: «Атанасов? Ананасов?» И вот, с тех пор он запомнил момент», — приводит слова Гафурова официальный сайт «Торпедо».

В текущем сезоне КХЛ 21-летний Василий Атанасов провёл 42 матча, в которых забросил 19 шайб и оформил 20 результативных передач.

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