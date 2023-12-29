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«Адмирал» — «Нефтехимик». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
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«Расстраиваться некогда». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о поражении от «Нефтехимика»

«Расстраиваться некогда». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о поражении от «Нефтехимика»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:4). Отметим, что «Адмирал» выигрывал по ходу встречи со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 декабря 2023, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бучельников (Шевченко) – 19:48 (5x5)     2:0 Шевченко (Бучельников) – 21:01 (5x5)     2:1 Корбит (Ураков, Хлыстов) – 22:20 (5x5)     3:1 Шэн (Морозов, Гутик) – 27:07 (5x4)     3:2 Сетдиков (Дергачёв, Ди) – 34:28 (5x4)     3:3 Белозёров (Сетдиков, Дергачёв) – 46:48 (5x5)     3:4 Белозёров (Дергачёв, Пастухов) – 49:20 (5x5)    

«Не очень хорошо сыграли в обороне. Недорабатывали во многих моментах, за что соперник нас и наказал. В атаке забили три, создавали неплохие моменты. Расстраиваться некогда, завтра следующий матч», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Завтра, 30 декабря, «Адмирал» и «Нефтехимик» встретятся вновь. Команды будут играть на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Начало матча — в 10:00 по московскому времени.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 41 очко за 45 матчей. «Адмирал» находится на 11-й строчке, заработав 37 очков за 43 игры.

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