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«Расстраиваться некогда». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о поражении от «Нефтехимика»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:4). Отметим, что «Адмирал» выигрывал по ходу встречи со счётом 3:1.

«Не очень хорошо сыграли в обороне. Недорабатывали во многих моментах, за что соперник нас и наказал. В атаке забили три, создавали неплохие моменты. Расстраиваться некогда, завтра следующий матч», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Завтра, 30 декабря, «Адмирал» и «Нефтехимик» встретятся вновь. Команды будут играть на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Начало матча — в 10:00 по московскому времени.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 41 очко за 45 матчей. «Адмирал» находится на 11-й строчке, заработав 37 очков за 43 игры.