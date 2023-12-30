Уильямс – об обмене в ЦСКА: если честно, сначала это казалось нереальным

Канадский защитник Колби Уильямс высказался об обмене из «Адмирала» в ЦСКА.

«Если честно, сначала это казалось нереальным. Но всё быстро закрутилось и вот уже я в Москве, играю первый матч за ЦСКА. Я был очень рад, слышал много хорошего об этом клубе. Они – чемпионы последних двух лет, команда практически не поменялась, и я очень рад и благодарен за шанс играть в клубе с такой богатой историей, в городе с богатой историей», — сказал Уильямс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

После обмена с «Адмиралом» в ноябре 2023 года 28-летний Колби Уильямс провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых набрал 5 (0+5) очков. За «Адмирал» Уильямс сыграл 97 матчей и набрал 20 (1+19) очков. До этого он провёл несколько сезонов в Американской хоккейной лиге.