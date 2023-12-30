«Овечкин — источник вдохновения. Вся Америка за него болеет». Интервью с канадцем из ЦСКА

ЦСКА тихо провёл закрытие трансферного окна и пойдёт на остаток регулярки и плей-офф тем составом, который есть. А последним их приобретением в этом сезоне стал защитник Колби Уильямс из «Адмирала». Канадец приехал в КХЛ в прошлом сезоне, сразу же стал одним из лидеров обороны дальневосточников и помог им добиться лучшего результата в своей истории – выхода во второй раунд плей-офф.

В ЦСКА Уильямс пришёлся ко двору – он играет во второй паре обороны, лишь дважды за 15 матчей заканчивал игру с отрицательным показателем полезности, выходит на большинство и уже успел оформить ассистентский хет-трик, установив личный рекорд результативности в одном матче КХЛ. В декабрьской паузе «Чемпионат» поговорил с защитником о ЦСКА, «Адмирале», жизни в России и желании изучать нашу страну, о Москве, старом знакомом Даррене Дице и великой погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Колби Уильямс Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Нравится открывать для себя Россию. Не хочу потом жалеть, что видел только арены и отели»

— Как проходит ваша пауза в чемпионате, было время отдохнуть? Вам, начинавшему сезон в «Адмирале», передышка нужна.

— Да, в ЦСКА немного другой график, чем в «Адмирале». «Адмирал» играл по четыре-пять матчей дома, потом столько же на выезде, то есть неделю ты дома, неделю в дороге, постоянные перелёты, очень загруженный график. В новой команде нужно было время, чтобы привыкнуть, разобраться с жильём и всем остальным. Приятно взять небольшую паузу, у нас были выходные, я смог посмотреть город, это круто. Москва в это время года очень красива.

— Уже обосновались, нашли квартиру, перевезли все вещи?

— Да, всё в порядке, этот пункт выполнен. Когда только приехал в Москву, расписание было напряжённым, свободного времени особо не было, но в паузе успел разобрать вещи и почувствовать себя как дома.

— Вы один здесь или есть кто-то из родных?

— Бо́льшую часть сезона один, но на декабрь ко мне приехала девушка, это здорово. Мы проводим вместе время между матчами, гуляем по городу. Она в России в первый раз, так что это особенное время для нас обоих, мы изучаем Москву. На Рождество она прекрасна. Мы хотим успеть всё и сейчас после интервью пойдём гулять по улицам, любоваться огнями, новогодними ёлками и другими украшениями. Это потрясающе, и здания здесь такие величественные – куда бы ни пошёл, всегда увидишь что-то новое.

— Что уже успели посмотреть в Москве?

— Красную площадь, храм Василия Блаженного, прошлись по парящему мосту, посетили несколько соборов, гуляли около Университета, посмотрели храм Христа Спасителя. В общем, гуляем везде.

— Обычно хоккеисты в сезоне, кроме арен и отелей, ничего не видят, а вы изучаете мир. Откуда такой интерес и где берёте на это время?

— Да, времени немного, мы же тренируемся практически каждый день, часто уезжаем на выезды. Но уже в том году я решил, что в свободное время обязательно буду гулять и изучать города. Даже с учётом постоянных смен часовых поясов с «Адмиралом» я всегда старался вечером выходить на прогулку, хоть немного посмотреть каждый город, где мы играли, гуглил что-то. Хоккейная карьера коротка, и ты не знаешь, когда ещё тебе доведётся побывать в таких местах. Мне нравится изучать новое, открывать для себя КХЛ и Россию. Это же очень круто, и я не хочу спустя годы жалеть о том, что бывал только на аренах и в отелях. Я очень ценю шанс посмотреть каждый город. Когда приезжаю в Россию, первым делом на ум приходят Москва, Петербург, но здесь много других красивых городов в центре страны и на востоке, такие как Ярославль, Нижний Новгород, Казань. Очень классно увидеть их вживую!

Нижний Новгород Фото: РИА Новости

— Что вас больше всего впечатлило в России?

— Всегда приятно бывать в городах на старте сезона, когда погода хорошая и можно гулять допоздна. Во Владивостоке в сентябре ещё купаться можно, гулять по набережной. Осенью там очень классно! Казань – тоже очень красивый город, в котором кипит жизнь. В Нижнем Новгороде красивый променад на набережной, чудесные исторические мощёные улицы, много ресторанов, кафе в центре. Нижний в этом году произвёл на меня самое большое впечатление.

«Кто-то из родных переживал, что я уезжаю так далеко, но сейчас все счастливы за меня»

— А как вы вообще оказались в России после многих лет в Северной Америке?

— Это даже забавно. Я был задрафтован «Вашингтоном», так что моей целью было играть за него в НХЛ. Ты ещё в детстве ставишь эту цель и работаешь на неё, не думаешь ни о чём другом. Я поиграл там, шесть лет пытался пробиться в НХЛ. Забавно, что на мой четвёртый год в системе «Вашингтона» Даррен Диц спрашивал меня, не хочу ли я приехать играть с ним в КХЛ. Тогда я отказался, сказал, что буду дальше пробовать [пробиться в НХЛ], отыграл ещё два года, после чего получил шанс приехать сюда. И это было потрясающе! Да, в «Адмирале» были тяжёлые перелёты, я к этому не привык, но у нас была великолепная команда и потрясающий сезон, мы установили исторические достижения, пробились во второй раунд, выиграли много матчей и получили море удовольствия. О лучшем первом сезоне в КХЛ нельзя и просить. А сейчас я переехал в столицу страны, попал в топ-клуб, команду с богатой историей. Это очень круто, я благодарен за этот опыт и хотел бы играть в России как можно дольше. КХЛ – очень хорошая лига, и ко мне здесь хорошо относятся, я всем доволен.

— В семье не покрутили пальцем у виска, когда вы сказали, что едете играть на другой конец света?

— Кто-то переживал, что я еду так далеко от дома, тем более добираться сюда сейчас не так уж просто. Но сейчас все очень счастливы за меня и хотели бы почаще меня навещать. Дома я рассказываю им о том, как тут здорово. Стараюсь много фотографировать, чтобы друзья и родные могли увидеть, как я здесь живу и провожу время.

— Родители смотрят матчи КХЛ?

— Да, у них есть аккаунт на КХЛ, и у друзей тоже. Они стараются смотреть как можно больше матчей, так что дома у меня отличная группа поддержки. Хоть я и играю далеко от них, но всегда чувствую связь с домом.

«Не теряю веры в «Адмирал». Думаю, они будут биться в каждом году»

— Что пошло не так у «Адмирала» на старте нынешнего сезона? В прошлом году уж слишком высоко задрали планку?

— Хороший вопрос, вряд ли на него есть однозначный ответ. Я вообще считал, что в этом году у нас команда даже лучше, чем в прошлом. Но несколько поражений в одну шайбу на старте регулярки, и вот мы уже в затруднительном положении, а в хоккее многое решает уверенность в себе. Мы проигрывали равные матчи, которые, наверное, должны были выигрывать. Глазом моргнуть не успели, как оказались на последнем месте, бились, каждый матч уже был на вес золота, а ведь был только октябрь.

Большим ударом стал уход Серебрякова в СКА, он был нашим лучшим игроком в прошлом году, важной частью успеха «Адмирала». Так что не могу выделить одну причину, просто нам не удался старт. Но у «Адмирала» хорошая команда, сильно не поменялась с прошлого года. Про ребят я могу сказать только хорошее.

— Ещё и Либор с Михалом перед сезоном ушли.

— Конечно, потеря Либора сказалась. Он здорово играет в атаке, обладает отличным броском. Конечно, это сказалось на команде, которая не так много забивает. А Криштоф был специалистом по большинству, который всегда бьётся. Но я думаю, Граовац – отличный игрок, и Фьоре здорово играет в своём дебютном сезоне в КХЛ. Молодые ребята сделали шаг вперёд, начали забивать, набирать очки, прогрессировать.

Думаю, «Адмирал» будет конкурентоспособным и станет не просто командой из нижней части таблицы, а будут биться каждый год после того, что мы показали в прошлом сезоне. Я не теряю в них веру.

«Тамбиев любит поорать и покричать. Немного не мой стиль, но я привык»

— Как лично вам игралось за приморский клуб после ухода из команды вашего прошлогоднего напарника по паре обороны Либора Шулака? Ощущения были уже не те?

— Да, стало немного иначе. На старте сезона я сломал ногу, не мог тренироваться. К тому же и у других ребят были травмы, так что приходилось играть с разными партнёрами, не было возможности наладить «химию» и стабильность. Но каждый сезон разный, играешь с разными людьми. В ЦСКА так же, мы продолжаем искать подходящую мне роль. Считаю, я могу играть любую роль в команде – попросят играть в атакующем стиле, буду в атакующем, попросят в оборонительном – буду в оборонительном. Я горжусь тем, что могу играть в любой ситуации, выполнять любую роль в команде. Для меня самое главное – победы, а индивидуальная статистика мне не важна. ЦСКА – хорошая команда для побед, надеюсь, я смогу им в этом помочь и мы далеко зайдём в плей-офф.

— Как лично вам работалось с Леонидом Тамбиевым? У многих легионеров не складываются дела в его командах, вот и у Тайлера Граоваца ничего не получилось.

— Он вроде как оставил меня в покое. Знал, что я выкладываюсь, что мне небезразлична команда и победы. Мы с ним не так много общались. Он хорошо говорит на английском, но любит поорать и покричать. Это немного не мой стиль, но я привык. Если будешь пахать и слушать его, придерживаться его философии, у тебя всё будет в порядке. Так что за первый год я привык к этому, опустил голову и старался делать всё возможное для победы. Потому что, когда мы выигрываем, он доволен, команда довольна, а остальное – неважно.

Уильямс в «Адмирале» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

— Многие в России сетуют, что Тамбиев «ставит автобус». Согласны с такой точкой зрения?

— Да, его философия строится вокруг обороны. Попроще в своей зоне, главное – вывести шайбу, блокировать броски, играть проще. Этот хоккей отличается от того, как играет та же «Магнитка», «Сочи» или «Спартак». Ты много играешь в своей зоне, без шайбы, но, если у тебя есть ребята, которые готовы так выкладываться в обороне, оттеснять соперника на периметр, такой хоккей может быть эффективен, когда у тебя нет элитных игроков. Не хочу говорить «элитных», потому что в «Адмирале» собраны очень хорошие игроки. Но если принять такую систему игры, когда ты выматываешь соперника, выводишь его из колеи и используешь свои моменты, то эта система может быть успешной. В итоге привыкаешь так играть. Я предпочитаю больше играть в пас, больше держать шайбу, показывать командную игру, но надо слушать тренера и делать, как он скажет, потому что в конечном счёте самое главное – это победы.

— Легче играть, когда такая система даёт результат. А при поражениях игроки начинают от неё уставать.

— Возможно. Когда всё работает, команда выглядит отлично. Когда не работает, команда выглядит очень плохо. Может, ещё в том году игра «Адмирала» была в новинку для соперников, команды не знали, как против нас играть. А в этом году все уже знают, чего ожидать, и лучше готовы к «Адмиралу».

— Недавно Шулак вернулся в «Адмирал», а вас там уже нет. Поздравили его или удивились, что у него не получилось в «Авангарде»?

— Пожалуй, был немного удивлён. На мой взгляд, он и в «Авангарде» хорошо играл, набирал очки. Игроки по-разному подходят в разных командах, и Либор очень хорошо подходит «Адмиралу». Там он получит очень много игрового времени, будет выходить в первой бригаде большинства, так что для него так лучше. К тому же он знает тренера и всё остальное. Он отличный игрок, и я очень за него счастлив.

В перерыве мы с ним виделись в Москве, когда он приехал сюда встретить семью. Увидел его на ужине, подошёл, мы поболтали минут 20. Было приятно его увидеть, и он доволен, что ещё пару лет проведёт в «Адмирале».

«КХЛ стала более популярной в Америке, но первое, что приходит на ум — «Красная Армия»

— Вы же в результате обмена сменили худший клуб Восточной конференции на чемпиона лиги двух последних лет: восприняли эту сделку как подарок судьбы?

— Если честно, сначала это казалось нереальным. Но всё быстро закрутилось, и вот уже я в Москве, играю первый матч за ЦСКА. Я был очень рад, слышал много хорошего об этом клубе. Они – чемпионы последних двух лет, команда практически не поменялась, и я очень рад и благодарен за шанс играть в клубе с такой богатой историей, в городе с богатой историей.

— Легендарной команде. Наверное, «Красная Армия» — единственный российский хоккейный бренд, который знают в Северной Америке.

— Пожалуй, да (улыбается). Вообще, думаю, в последние годы КХЛ стала более популярной в Северной Америке, но, конечно, первое, что приходит на ум, это ЦСКА, «Красная Армия» и СКА.

— К тому же воссоединились с Дарреном Дицем, с которым успели поиграть за «Херши». Он вас взял под своё крыло?

— Взял-взял. Мы немного поиграли вместе в Америке, а до этого играли друг против друга в WHL, так что мы давно знакомы. Приятно с ним воссоединиться. Он сразу же написал мне, когда узнал об обмене, по прилёте встретил меня, подвёз до арены, проследил, чтобы охрана меня пропустила, потому что меня ещё не было в списках, познакомил со всеми.

Он супер! Я, наверное, заваливаю его кучей вопросов о Москве, куда сходить, что поделать. Думаю, это ему уже надоело, но он очень терпелив. А ведь у него только родился ещё один ребёнок, дел невпроворот, но он успевает заботиться и обо мне, и о своём новом члене семьи.

— Дица в России очень любят не только за его игру, но и за то, как здорово он выучил русский. Он говорит, что вы тоже на правильном пути в этом вопросе, это так?

— В прошлом году я делал первые шаги в КХЛ, старался привыкнуть ко всему, освоиться, а язык был вторичен. Но сейчас я активно стараюсь учиться, прошу ребят объяснять значения разных слов и фраз. На телефоне у меня есть приложения для изучения русского, это помогает запомнить слова. Так что да, сейчас стараюсь почаще использовать русский язык, когда куда-то иду. Могу сделать заказ в кафе, попросить кофе «с собой» или «здесь». Такие вещи, которые помогают в обычной жизни. Я многое понимаю, но говорю ещё не очень. В Москве, конечно, иностранцу легче, здесь больше людей говорят на английском, чем на Дальнем Востоке.

— Какие культурные различия подметили?

— Тяжело сказать. Пожалуй, менталитет немного отличается от Канады. Главное различие, что я заметил, — русские люди всегда готовы помочь, если их попросить. Но если не попросить, то тебя не будут трогать. В России люди более сдержанные и закрытые, а в Канаде – более открытые, чрезмерно дружелюбные. Но, если честно, я не встречал недружелюбных русских.

Главная особенность России – сервис здесь потрясающий. Все с гордостью выполняют свою работу, везде тебе готовы помочь – в ресторанах, на заправках. Великолепный сервис. И приложения – «Яндекс», сервисы по доставке еды классные. Всегда можно заказать домой поесть, найти, чем заняться, очень много вариантов.

— Русскую еду распробовали? Владивосток славится икрой.

— Поначалу я немного скептично смотрел на икру, но нам перед каждым матчем давали бутерброды с ней, и в итоге я её распробовал. Ждал каждый день матча, чтобы съесть пару бутербродов. И в ЦСКА тоже перед матчем делают бутерброды с икрой, мне очень нравится.

Во Владивостоке ещё много японской кухни, суши. Морепродукты все свежайшие – краб, лосось, тунец. В любом магазине можно купить суши, и там одни из лучших суши, что я когда-либо пробовал. Там вся еда классная.

«Чемпионский дух в раздевалке ЦСКА ощущается сразу. Эту атмосферу надо прочувствовать»

— Что ощутили, впервые оказавшись в раздевалке ЦСКА? Есть ли там пресловутый чемпионский дух?

— Этот дух ощущается сразу. Даже когда играешь против этой команды, приезжаешь на их арену с пониманием, что будет тяжёлый матч. Эту атмосферу не описать, её надо прочувствовать самому. Конечно, нервничал перед встречей с командой. Я же всех знал в основном только по фамилии – Слепышев, Плотников, здесь собрано много больших имён. Немного нервничал перед встречей с ребятам, переживал, как впишусь в команду. Но все отличные ребята, так что адаптация прошла легко.

— В «Адмирале» вас использовали в основном как оборонительного защитника, зато в ЦСКА вы стали получать большое игровое время в большинстве. Могли на это надеяться, когда только переезжали в Москву?

— Надеялся на это. В «Адмирале» я тоже на это надеялся, но иногда тренер видит тебя в определённой роли, и ему уже трудно примерить на тебя другую роль. Тем более после такого успешного сезона, как у нас в прошлом году, они видели меня в определённой роли.

Я горжусь тем, что могу играть в любой ситуации и хочу быть тем, кто и к атаке может подключиться, и делать всё возможное, чтобы помогать команде побеждать. Мне нравится играть в большинстве, и я очень рад, что такую возможность мне предоставили в ЦСКА. Но в меньшинстве я тоже хочу играть, помогать команде и в этом плане. Хочу, чтобы мне доверяли во всех ситуациях.

— С минским «Динамо» вы провели лучший матч в КХЛ, оформили ассистентский хет-трик, тогда как в 21 матче за «Адмирал» вы всего сделали две голевые передачи. Настолько разные требования и системы игры?

— «Адмирал» — более оборонительная команда, которая мало забивает, там не всегда легко набирать очки. Особенно на старте этого сезона, когда у нас не всё получалось. Такое бывает со всеми, даже с лучшими игроками мира, когда шайба к тебе не идёт. В матче с Минском всё сложилось в мою пользу. Кстати, я не уверен, что это был мой лучший матч в КХЛ, но я закончил его с тремя передачами, с точки зрения статистики это здорово. Было приятно сыграть такой матч, выходить на лёд в ситуациях, в которых я давненько уже не играл. Я был очень мотивирован, играл агрессивно и хочу, чтобы это продолжалось.

— Окулов говорил о чемпионском похмелье ЦСКА. В перерыве на Матч звёзд чувствовалось, что команда перезагружается, набирается сил на остаток регулярки?

— Стресс и давление идут извне. Да, команда начала сезон не так резво, как ожидалось, но могу сказать, что у этой «раздевалки» очень интересная манера держаться. Все испытывают огромное уважение друг к другу, в коллективе большие ожидания от себя. Это приятное чувство. На каждый матч выходишь с желанием победить, ждёшь только победы и что каждый покажет свой лучший хоккей. И если кто-то неважно играет, то в раздевалке ему скажут что-то в духе «давай, давай, начинаем играть».

Не думаю, что у кого-то здесь есть сомнения в том, что мы попадём в плей-офф и снова далеко там пройдём. Сейчас вопрос в том, чтобы все выздоровели, вернулись, набрали игровую уверенность, снова сыгрались. В ноябре и декабре у нас было много травм, болезней. Когда все вернутся в состав, нас будет очень сложно обыграть.

Сергей Фёдоров Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

— Могли ли в детстве представить, что когда-нибудь будете играть под руководством Сергея Фёдорова?

— Да уж… Мало того, что приходишь в такой знаменитый клуб, так его ещё и тренирует легендарный игрок, который провёл 18 сезонов в НХЛ. Фёдоров – легенда в Северной Америке и в России. Знакомство и работа с такой легендой хоккея – это дополнительный бонус, я это очень ценю. И он замечательный человек, очень спокойный. Кричать особо не любит, в этом тоже его большое отличие. Как-то я просто смотрел телевизор, когда он подошёл поболтать о жизни, даже не о хоккее. Ценю такие моменты, когда можно получше узнать тренера не как специалиста, а как человека.

— Он входил в список ваших любимых игроков, когда вы ребёнком следили за матчами НХЛ?

— Если честно, я даже не знаю, сколько НХЛ смотрел в детстве, потому что всегда занимался разными видами спорта и времени смотреть не было. Но Фёдорова, конечно, знал. Играя в НХЛ на приставке, всегда старался взять его к себе в команду. Конечно, видел его игру, хайлайты, знал, кто это. Он был особенным игроком.

«В детстве не знал, хочу ли стать хоккеистом. Чуть не ушёл в футбол»

— Какими видами спорта ещё занимались и почему в итоге выбрали хоккей?

— Хороший вопрос. Играл во всё на свете, не знал, хочу ли я стать хоккеистом. Из меня не растили хоккеиста, я просто хотел заниматься спортом, любил соревновательную составляющую, играл в футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, лакросс, в старшей школе занимался лёгкой атлетикой. У меня было классное детство.

Я не был типичным хоккеистом, который знает, что сначала будет играть в академии, потом в молодёжной команде, потом будет драфт и так далее. У меня было не так. Меня взяли в хоккейную команду? Хорошо, поиграю в ней. Когда меня взяли в WHL, я спросил тренера, могу ли продолжать играть за школьную команду по баскетболу, а он посмотрел на меня как на сумасшедшего (смеётся).

Лет в 14-15 надо было определяться. Я чуть не бросил хоккей и не ушёл в футбол, но умные люди подсказали мне нужное направление. Даже играя в WHL и попав в рейтинги драфта НХЛ, я понятия не имел, что это вообще такое. Даже не думал, что меня могут задрафтовать, всё для меня было в новинку. Поэтому я очень благодарен каждой возможности, которую получил – в «Вашингтоне», профессиональном хоккее. Это всё просто потрясающе.

Колби Уильямс в WHL Фото: Из личного архива спортсмена

— Вы, наверное, единственный канадец, который в детстве не мечтал об НХЛ!

— Не уверен, что когда-либо думал о том, смогу ли стать игроком НХЛ. Я просто хотел быть лучшим в своей команде сегодня, а на следующий день шёл играть в баскетбол и там тоже хотел быть лучшим игроком команды.

Благодарен родителям, которые возили меня на хоккейный матч, а оттуда – сразу на баскетбольный, кучу часов провели в машине, спортзалах и на аренах.

— Вы так и не дебютировали в НХЛ, отыграв шесть лет в АХЛ: был ли такой момент, когда вы ближе всего находились к вызову в основной состав?

— В первый год у меня была тяжёлая травма, и со мной подписали только контракт АХЛ. В тренировочном лагере НХЛ я хорошо играл, остался там дольше, чем должен был. Тренером тогда был Барри Тротц, он провёл со мной встречу, которая прошла очень позитивно, он был доволен, сказал, что я очень близок к основе, и что мне надо продолжать в том же духе, и каждый год у меня будет шанс попасть в главную команду.

Я отыграл год в «Херши», после чего подписал контракт новичка с «Вашингтоном» на два года, это было круто. Каждый год я был очень близко, продолжал работать, но у «Вашингтона» тогда были очень сильные команды. Чтобы попасть в НХЛ, тебе нужно немного удачи и чтобы ты понравился паре нужных людей. В эту лигу попасть сложнее всего, там огромная конкуренция. К сожалению, у меня не получилось. Я принимаю на себя ответственность за то, что не попал в НХЛ, но у «Вашингтона» пять лет были сильные команды, трижды они брали Президентский кубок, потом выиграли Кубок Стэнли. В такую команду было непросто попасть. Но у нас и в «Херши» была сильная команда, там тоже была конкуренция, мы бились за чемпионство. Интересная была динамика, но я не жалею ни о чём.

«Все в Северной Америке болеют за Овечкина. Его гонка за Гретцки — круто для хоккея»

— За «Вашингтоном» сейчас следите? Главная тема в России – это погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйном Гретцки. Что думают на сей счёт в Канаде?

— Да, слежу за «Вашингтоном» в соцсетях, знаю некоторых ребят, которые до сих пор в клубе. Классно видеть ребят, которые начинали в «Херши», а теперь играют в «Вашингтоне» и вообще по всей НХЛ. Гонка Овечкина за Гретцки – это очень круто для хоккея и его популяризации по всему миру. Надеюсь, он побьёт рекорд тогда, когда он хочет, и ему не придётся продлевать карьеру больше, чем он сам захочет. Думаю, все в Северной Америке болеют за Овечкина и желают ему самого лучшего.

— Сами с Овечкиным пересекались на сборах? Каким он вам показался? Все говорят, он очень простой и дружелюбный парень, который объединяет команду.

— Да, мы встречались, прошёл с ним пять или шесть тренинг-кэмпов. Он создаёт настрой – всегда смеётся, улыбается, всегда счастлив быть здесь. Он не типичная суперзвезда, всегда весёлый и шутливый. Очень хорошо я его не знаю, но провёл рядом с ним достаточно времени, чтобы понять, что это очень приятный и доброжелательный человек. Ему просто нравится приходить на арену каждый день, его карьера находится в заключительной стадии, но он всё ещё смеётся и шутит перед игрой, и в нём до сих пор жив дух соперничества. Это особенный игрок, который стал великим источником вдохновения для хоккея.

«Толчинский может выкинуть что-то такое, чего не ожидаешь. С ним надо держать ухо востро»

— Кто из защитников в лиге вас впечатляет больше всего?

— Хороший вопрос. Нестеров – большой мастер, за его игрой классно наблюдать. В «Локомотиве» выделю Елесина, очень надёжный игрок, который вносит свой вклад в каждом матче. Если брать легионеров, то Гернат хорошо играет, Шулак тоже. Если говорить о русских, то назову Шарипзянова. Он тоже вносит свой вклад в результат в каждом матче – блокирует броски, выходит в большинстве, во всех ситуациях. Мне нравятся универсальные игроки, которые могут играть на обоих концах площадки, командные игроки, которые умеют всё. Шарипзянов – такой игрок, ещё и капитан команды. Он реально меня впечатляет.

Толчинский и Уильямс Фото: РИА Новости

— Против кого из нападающих сложнее всего обороняться?

— Ох, их море! Толчинский, очень быстрый, изворотливый и хитрый, он может выкинуть что-то такое, чего не ожидаешь, так что с ним всегда надо держать ухо востро. Воробьёв из СКА тоже хороший игрок, отличный распасовщик. Ткачёв из «Авангарда» — некрупный, но очень умный игрок, тоже великолепный распасовщик, всегда находится в правильной позиции. Когда он на льду, его нельзя упускать из виду.