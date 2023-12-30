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«Витязь» отыгрался с 1:4 в матче со «Спартаком» и вырвал победу в овертайме

«Витязь» отыгрался с 1:4 в матче со «Спартаком» и вырвал победу в овертайме
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором подмосковный «Витязь» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

В основное время команды победителя выявить не смогли. При этом «Спартак» дважды вёл в счёте с разницей в две шайбы. Счёт в матче был открыт уже на второй минуте нападающим красно-белых Максимом Цыплаковым, а затем к середине этой двадцатиминутки Дмитрий Вишневский удвоил преимущество. Хоккеисты «Витязя» смогли сократить отставание усилиями Скотта Уилсона в большинстве в первом же периоде.

Во втором периоде всё тот же Цыплаков вернул «Спартаку» преимущество в два гола, а Ансель Галимов сделал счёт 4:1. Однако сохранить это преимущество подопечным Алексея Жамнова не удалось – в дальнейшем они пропустили три шайбы подряд, авторами которых стали Александр Яремчук, Владислав Цицюра, оформивший также и ассистентский хет-трик (1+3), и Руслан Педан.

В овертайме победу «Витязю» принёс нападающий Иван Савчик, набравший 3 (1+2) очка в этой игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 4
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Талалуев) – 01:16 (5x5)     0:2 Вишневский (Голдобин, Мальцев) – 08:43 (5x5)     1:2 Уилсон (Рой, Цицюра) – 15:57 (5x4)     1:3 Цыплаков – 20:38 (4x5)     1:4 Галимов (Кин) – 24:43 (5x5)     2:4 Яремчук (Валенцов, Галузин) – 38:05 (5x5)     3:4 Цицюра (Валенцов, Савчик) – 44:13 (5x5)     4:4 Педан (Цицюра, Савчик) – 46:16 (5x5)     5:4 Савчик (Цицюра, Шикин) – 64:26 (3x3)    
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