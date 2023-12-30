Р. Ротенберг представил свой образ в стиле «Слова пацана» перед игрой с «Автомобилистом»

42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, предстал в необычном образе перед домашним матчем регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом».
В своём телеграм-канале Ротенберг опубликовал снимок на фоне граффити с надписью: «Без страха и упрёка», а сам предстал в образе героя обсуждаемого сериала «Слово пацана».
В аналогичных образах предстал как тренерский штаб Ротенберга, так и хоккеисты СКА.
Напомним, матч между СКА и «Автомобилистом» пройдёт на стадионе «Ледовый дворец». Его начало запланировано на 17:30 мск. Санкт-петербургский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 59 очков в 44 матчах. «Автомобилист» (55) – шестой на Востоке.