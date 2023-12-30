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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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17:30 Мск
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Р. Ротенберг представил свой образ в стиле «Слова пацана» перед игрой с «Автомобилистом»

Р. Ротенберг представил свой образ в стиле «Слова пацана» перед игрой с «Автомобилистом»
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42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, предстал в необычном образе перед домашним матчем регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом».

В своём телеграм-канале Ротенберг опубликовал снимок на фоне граффити с надписью: «Без страха и упрёка», а сам предстал в образе героя обсуждаемого сериала «Слово пацана».

В аналогичных образах предстал как тренерский штаб Ротенберга, так и хоккеисты СКА.

Напомним, матч между СКА и «Автомобилистом» пройдёт на стадионе «Ледовый дворец». Его начало запланировано на 17:30 мск. Санкт-петербургский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 59 очков в 44 матчах. «Автомобилист» (55) – шестой на Востоке.

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