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Таблица КХЛ: «Спартак» завершает 2023 год лидером, «Локомотив» стал вторым на Западе

Таблица КХЛ: «Спартак» завершает 2023 год лидером, «Локомотив» стал вторым на Западе
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В рамках заключительного игрового дня 2023 календарного года в КХЛ состоялось 10 матчей, по итогам которых в турнирной таблице произошли изменения.

Московский «Спартак» (66), несмотря на поражение от «Витязя» (4:5 ОТ), завершил год лидером как Западной конференции, так и чемпионата КХЛ. «Локомотив» (63) после победы над «Динамо» (2:0) сумел обойти москвичей на втором месте на Западе. СКА, уверенно обыгравший «Автомобилист» (4:0) – замыкает топ-4, а ЦСКА, прервавший пятиматчевую серию поражений, — лишь на шестой позиции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 4
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков (Талалуев) – 01:16 (5x5)     0:2 Вишневский (Голдобин, Мальцев) – 08:43 (5x5)     1:2 Уилсон (Рой, Цицюра) – 15:57 (5x4)     1:3 Цыплаков – 20:38 (4x5)     1:4 Галимов (Кин) – 24:43 (5x5)     2:4 Яремчук (Валенцов, Галузин) – 38:05 (5x5)     3:4 Цицюра (Валенцов, Савчик) – 44:13 (5x5)     4:4 Педан (Цицюра, Савчик) – 46:16 (5x5)     5:4 Савчик (Цицюра, Шикин) – 64:26 (3x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Полунин (Красковский) – 00:18 (5x5)     2:0 Полунин (Красковский, Елесин) – 09:56 (5x5)    

На Востоке «Ак Барс» (55) в «зелёном дерби» на домашнем льду победил уфимский «Салават Юлаев» (3:2), прервав трёхматчевую серию поражений и сократив отставание от идущего на шестом месте «Автомобилиста» (55). На первом месте продолжает располагаться магнитогорский «Металлург» (63), его ближайший преследователь «Авангард» (61) сегодня обыграл «Ладу» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 13:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кателевский (Миллер, Лукоянов) – 02:46 (5x5)     2:0 Кателевский (Лукоянов, Лямкин) – 17:53 (5x5)     2:1 Ливо (Дроздов) – 40:20 (5x5)     3:1 Лямкин – 54:21 (5x4)     3:2 Дроздов (Хмелевски, Хафизуллин) – 58:30 (6x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Жафяров (Буше, Спунер) – 08:37 (5x5)     1:1 Алтыбармакян (Михайлов, Куликов) – 11:26 (5x5)     1:2 Прохоркин (Чистяков) – 35:24 (5x4)    
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
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