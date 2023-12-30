Таблица КХЛ: «Спартак» завершает 2023 год лидером, «Локомотив» стал вторым на Западе

В рамках заключительного игрового дня 2023 календарного года в КХЛ состоялось 10 матчей, по итогам которых в турнирной таблице произошли изменения.

Московский «Спартак» (66), несмотря на поражение от «Витязя» (4:5 ОТ), завершил год лидером как Западной конференции, так и чемпионата КХЛ. «Локомотив» (63) после победы над «Динамо» (2:0) сумел обойти москвичей на втором месте на Западе. СКА, уверенно обыгравший «Автомобилист» (4:0) – замыкает топ-4, а ЦСКА, прервавший пятиматчевую серию поражений, — лишь на шестой позиции.

На Востоке «Ак Барс» (55) в «зелёном дерби» на домашнем льду победил уфимский «Салават Юлаев» (3:2), прервав трёхматчевую серию поражений и сократив отставание от идущего на шестом месте «Автомобилиста» (55). На первом месте продолжает располагаться магнитогорский «Металлург» (63), его ближайший преследователь «Авангард» (61) сегодня обыграл «Ладу» (2:1).