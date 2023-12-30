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«Спартак» стал автором исторического достижения в КХЛ, завершив 2023 год лидером

«Спартак» стал автором исторического достижения в КХЛ, завершив 2023 год лидером
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Московский «Спартак» под руководством Алексея Жамнова, несмотря на поражение в заключительной игре календарного года от «Витязя» (4:5 ОТ), завершит 2023 год во главе сводной турнирной таблицы КХЛ.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, впервые в истории КХЛ лидером по итогам календарного года старта чемпионата будет команда, которая сезоном ранее не попала в плей-офф.

При этом «Трактор», не попав в плей-офф в сезоне-2010/2011, на следующий сезон стал победителем регулярного чемпионата.

Ни разу в истории КХЛ команда, завершавшая календарный год на первом месте, не опускалась на место ниже третьего в сводной таблице чемпионата и не теряла более одной позиции в своей конференции по итогам регулярного чемпионата.

Статистика КХЛ сезона-2023/2024.
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