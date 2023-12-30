«Северсталь» выразила соболезнования в связи с гибелью юных хоккеистов в ДТП

В субботу, 30 декабря, на 105-м километре трассы Вологда — Новая Ладога произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает портал CherInfo.

Предварительно, 41-летний череповчанин на автомобиле Ford S-Max не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После этого Ford отбросило на Mercedes-Benz Sprinter, который также двигался в крайней левой полосе в сторону Вологды. В результате скончался водитель автомобиля Ford, а также два его 13- и 12-летних пассажира, которые занимались хоккеем и выступали за команду «Чайка».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Лебедева Максима и Потапова Артёма — юных хоккеистов команды «Чайка» (рп Шексна)», — гласит заявление «Северстали», опубликованное в телеграм-канале клуба.

Отмечается, что дети в момент ДТП находились на заднем сиденье автомобиля и не были пристёгнуты ремнями безопасности.