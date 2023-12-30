Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА прервал 5-матчевую серию поражений и завершил 2023 год победой над «Северсталью»

ЦСКА прервал 5-матчевую серию поражений и завершил 2023 год победой над «Северсталью»
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1, благодаря которой они прервали пятиматчевую серию поражений.

В составе подопечных Сергея Фёдорова отличились нападающие Михаил Григоренко и Максим Мамин, а также защитник Владислав Провольнев. Автором единственной заброшенной шайбы «Северстали» стал 23-летний российский форвард Егор Степанов, забивший в большинстве.

Ворота ЦСКА в этом матче защищал Иван Федотов, отразивший 27 бросков из 28.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, ЦСКА, набрав 50 очков в 45 матчах, остаётся на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (47) – занимает седьмое место.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Григоренко (Окулов, Уильямс) – 10:48 (5x5)     2:0 Мамин (Каменев) – 30:50 (5x5)     2:1 Степанов (Скоренов) – 36:58 (5x4)     3:1 Провольнев (Григоренко, Окулов) – 44:53 (5x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android