Овечкин сравнялся с Бурком по числу очков за одну команду НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилл Предаторз» на 35-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проходит на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне.
Сейчас счёт во встрече равный — 2:2. При взятии ворот россиянину ассистировали Дилан Строум и Алексей Протас.
Благодаря этому голу Овечкин довёл число набранных очков в составе «Кэпиталз» до 1506 (829+677), сообщает на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) CapitalsPR. Теперь он делит седьмое место в истории НХЛ по числу очков набранных в одной франшизе с канадским защитником Рэем Бурком. Тот набрал 1506 очков, выступая за «Бостон Брюинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44 0:2 Йози – 06:55 (pp) 1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25 2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59
Материалы по теме
Комментарии
- 31 декабря 2023
-
05:09
-
05:01
-
04:49
-
04:45
-
04:36
-
03:55
-
03:34
-
03:21
-
02:05
-
02:04
-
01:17
-
00:48
-
00:36
- 30 декабря 2023
-
23:57
-
23:47
-
23:25
-
23:11
-
23:02
-
22:40
-
22:13
-
22:10
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:24
-
21:20
-
21:03
-
20:59
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:25
-
20:15
-
19:58
-
19:44
Партнерский контент