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Овечкин сравнялся с Бурком по числу очков за одну команду НХЛ

Овечкин сравнялся с Бурком по числу очков за одну команду НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилл Предаторз» на 35-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проходит на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне.

Сейчас счёт во встрече равный — 2:2. При взятии ворот россиянину ассистировали Дилан Строум и Алексей Протас.

Благодаря этому голу Овечкин довёл число набранных очков в составе «Кэпиталз» до 1506 (829+677), сообщает на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) CapitalsPR. Теперь он делит седьмое место в истории НХЛ по числу очков набранных в одной франшизе с канадским защитником Рэем Бурком. Тот набрал 1506 очков, выступая за «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Фаббро, Новак) – 02:44     0:2 Йози – 06:55 (pp)     1:2 Маленстин (Дауд, ван Римсдайк) – 10:25     2:2 Овечкин (Строум, Протас) – 34:59    
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