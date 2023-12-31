Овечкин сравнялся с Бурком по числу очков за одну команду НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилл Предаторз» на 35-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проходит на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне.

Сейчас счёт во встрече равный — 2:2. При взятии ворот россиянину ассистировали Дилан Строум и Алексей Протас.

Благодаря этому голу Овечкин довёл число набранных очков в составе «Кэпиталз» до 1506 (829+677), сообщает на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) CapitalsPR. Теперь он делит седьмое место в истории НХЛ по числу очков набранных в одной франшизе с канадским защитником Рэем Бурком. Тот набрал 1506 очков, выступая за «Бостон Брюинз».