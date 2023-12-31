Аскаров стал 171-м вратарём, которому забил Овечкин в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота соотечественника Ярослава Аскарова, который выступает в «Нэшвилл Предаторз», на 35-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проходит на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне.

Сейчас счёт во встрече равный — 2:2. При взятии ворот россиянину ассистировали Дилан Строум и Алексей Протас.

Аскаров стал 171-м голкипером, которому Овечкин забил в НХЛ. Лидирует по этому показателю Яромир Ягр, огорчившей 178 вратарей. Патрик Марло забивал 177 стражам ворот.

«Вашингтон» занимает девятое место Восточной конференции, записав в свой актив 39 очков. «Нэшвилл», в свою очередь, занимает восьмое место на Западе, набрав 39 очков.