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Хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» выездную победу над «Тампой»

Хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» выездную победу над «Тампой»
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече тремя заброшенными шайбами. Также в составе победителей голы забили Винсент Трочек и Крис Крайдер.

Единственный гол хозяев на счету российского форварда Никиты Кучерова.

В этом матче ворота обеих команда защищали российские вратари. Андрей Василевский из «Тампы» отметился 16 сейвами. Его визави Игорь Шестёркин спас свои ворота 34 раза.

«Рейнджерс» набрали 51 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «копы» 3 января примут дома «Каролину Харрикейнз».

«Тампа» потерпела второе поражение подряд, осталась с 39 очками и идёт на 10 строчке Востока. В ближайшей игре «молнии» 1 января сыграют дома с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 01:51     0:2 Трочек (Труба, Лафреньер) – 07:36     1:2 Кучеров – 37:39 (pp)     1:3 Крайдер (Трочек, Уилер) – 38:30     1:4 Панарин (Трочек) – 51:16     1:5 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 55:26    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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