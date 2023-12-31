Хет-трик Панарина принёс «Рейнджерс» выездную победу над «Тампой»

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече тремя заброшенными шайбами. Также в составе победителей голы забили Винсент Трочек и Крис Крайдер.
Единственный гол хозяев на счету российского форварда Никиты Кучерова.
В этом матче ворота обеих команда защищали российские вратари. Андрей Василевский из «Тампы» отметился 16 сейвами. Его визави Игорь Шестёркин спас свои ворота 34 раза.
«Рейнджерс» набрали 51 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «копы» 3 января примут дома «Каролину Харрикейнз».
«Тампа» потерпела второе поражение подряд, осталась с 39 очками и идёт на 10 строчке Востока. В ближайшей игре «молнии» 1 января сыграют дома с «Монреаль Канадиенс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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