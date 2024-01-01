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«С Новым годом, семья!» «Рейнджерс» опубликовали совместное фото Шестёркина и Панарина

«С Новым годом, семья!» «Рейнджерс» опубликовали совместное фото Шестёркина и Панарина
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Пресс-служба клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовала совместное фото звёздных хоккеистов команды – российского вратаря Игоря Шестёркина и нападающих Артемия Панарина, Мики Зибанеджада и Криса Крайдера.

«С Новым годом, семья!» — гласит подпись «Рейнджерс» к публикации в одной из социальных сетей.

Фото: Социальные сети «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 51 очко в 35 матчах, является лидером Восточной конференции НХЛ. Свой первый матч в 2024 календарном году подопечные Питера Лавиолетта проведут в ночь на среду, 3 января, с «Каролиной Харрикейнз», который пройдёт на домашнем льду «синерубашечников» — «Мэдисон Сквер Гарден». Начало игры – в 3:00 мск. В последнем матче 2023 года «Рейнджерс» на выезде разгромили «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:1.

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