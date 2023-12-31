«Рейнджерс» стали первой командой, набравшей 50 очков в текущем сезоне НХЛ
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В Тампе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5).
«Рейнджерс» стали первой командой в текущем сезоне-2023/2024, кому покорилась отметка в 50 набранных очков. «Рейнджерс» набрали 51 очко и продолжают лидировать в Восточной конференции. В последний раз, когда «синерубашечникам» удавалось показать такой результат был сезоне 1993/1994, в котором «Рейнджерс» стали обладателями Кубка Стэнли.
Главным героем прошедшего матча с «Тампой» стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший хет-трик.
В следующем матче «копы» 3 января примут дома «Каролину Харрикейнз». «Тампа» потерпела второе поражение подряд, осталась с 39 очками и идёт на 10-й строчке Востока.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 01:51 0:2 Трочек (Труба, Лафреньер) – 07:36 1:2 Кучеров – 37:39 (pp) 1:3 Крайдер (Трочек, Уилер) – 38:30 1:4 Панарин (Трочек) – 51:16 1:5 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 55:26
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