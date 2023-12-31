«Рейнджерс» стали первой командой, набравшей 50 очков в текущем сезоне НХЛ

В Тампе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5).

«Рейнджерс» стали первой командой в текущем сезоне-2023/2024, кому покорилась отметка в 50 набранных очков. «Рейнджерс» набрали 51 очко и продолжают лидировать в Восточной конференции. В последний раз, когда «синерубашечникам» удавалось показать такой результат был сезоне 1993/1994, в котором «Рейнджерс» стали обладателями Кубка Стэнли.

Главным героем прошедшего матча с «Тампой» стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший хет-трик.

В следующем матче «копы» 3 января примут дома «Каролину Харрикейнз». «Тампа» потерпела второе поражение подряд, осталась с 39 очками и идёт на 10-й строчке Востока.