Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» стали первой командой, набравшей 50 очков в текущем сезоне НХЛ

«Рейнджерс» стали первой командой, набравшей 50 очков в текущем сезоне НХЛ
Комментарии

В Тампе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:5).

«Рейнджерс» стали первой командой в текущем сезоне-2023/2024, кому покорилась отметка в 50 набранных очков. «Рейнджерс» набрали 51 очко и продолжают лидировать в Восточной конференции. В последний раз, когда «синерубашечникам» удавалось показать такой результат был сезоне 1993/1994, в котором «Рейнджерс» стали обладателями Кубка Стэнли.

Главным героем прошедшего матча с «Тампой» стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, оформивший хет-трик.

В следующем матче «копы» 3 января примут дома «Каролину Харрикейнз». «Тампа» потерпела второе поражение подряд, осталась с 39 очками и идёт на 10-й строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 01:51     0:2 Трочек (Труба, Лафреньер) – 07:36     1:2 Кучеров – 37:39 (pp)     1:3 Крайдер (Трочек, Уилер) – 38:30     1:4 Панарин (Трочек) – 51:16     1:5 Панарин (Фокс, Зибанеджад) – 55:26    
Материалы по теме
Панарин уничтожил «Тампу» хет-триком! И повторил рекорд легенды НХЛ
Панарин уничтожил «Тампу» хет-триком! И повторил рекорд легенды НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android