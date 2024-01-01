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Хоккеисты «Вегаса» облачились в наряды подражателей Элвиса Пресли перед «Зимней классикой»

Сегодня, 1 января, пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» примет «Вегас Голден Найтс» на 47-тысячном стадионе «Ти-Мобайл Парк» в Сиэтле.

Перед матчем игроки «Вегаса» прибыли на стадион в нарядах подражателей Короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

«Чемпионат» предлагает посмотреть приезд действующих обладателей Кубка Стэнли на стадион:

На данный момент «Сиэтл» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 37 очками после 37 матчей. «Вегас» идёт на третьей строчке Запада, имея на своём счету 49 очков в 37 играх.

Хозяева подходят к этому матчу, имея багаж из четырёх побед кряду.

Игра начнётся в 23:00 мск. Это единственный матч НХЛ, который пройдёт в ночь с 1 на 2 января.