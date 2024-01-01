Игроки «Сиэтла» прибыли на «Зимнюю классику» в костюмах рыбаков в компании Маршона Линча

Сегодня, 1 января, пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» примет «Вегас Голден Найтс» на 47-тысячном стадионе «Ти-Мобайл Парк» в Сиэтле.

Перед матчем игроки «Кракен» прибыли на стадион в костюмах рыбаков местного рыбного рынка «Пайкс-Плейс». В руках у хоккеистов была рыба, а сопровождал их раннибек клуба НФЛ «Сиэтл Сихокс» Маршон Линч.

«Чемпионат» предлагает посмотреть приезд игроков «Сиэтла» на «Ти-Мобайл Парк»:

На данный момент «Сиэтл» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 37 очками. «Вегас» идёт на третьей строчке Запада, имея на своём счету 49 очков.

Игра начнётся в 23:00 мск. Это единственный матч НХЛ, который пройдёт в ночь с 1 на 2 января.