Главный тренер «Адмирала» объяснил проведение командной тренировки 1 января

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» провели командную тренировку сразу после Нового года – 1 января. Об этом накануне сообщил 28-летний защитник команды Юрий Паутов в телеграм-канале. Главный тренер приморского клуба Леонид Тамбиев рассказал, что причиной проведения занятия стал плотный календарь его команды в регулярном чемпионате КХЛ.

«31 декабря, как у всех команд, был выходной, все праздновали с семьями. Плотный календарь — 30 декабря играли, сейчас матч 3 января на выезде.

У нас давно была запланирована 1 января тренировка, так как 3 января мы играем. Я не думаю, что мы единственные, кто 1 января тренировались. Думаю, есть команды, которые 1 января тренируются, а 3-го играют.

Просто мы немного от всех далековато находимся, нам еще до Новосибирска долететь надо, не час и не два, мы находимся в другой части России. Из-за долгого полёта в Новосибирск не успеваем потренироваться 2 января, поэтому и провели тренировку сегодня", — приводит слова Тамбиева ТАСС.