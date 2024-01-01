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«Адмирал» провёл тренировку на льду с баллонами 1 января

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» провели физическую тренировку сразу после Нового года – 1 января. Об этом сообщил 28-летний нападающий команды Юрий Паутов в телеграм-канале.

«Всех с Новым годом! У нас 1 января началось с тренировки.

…это ваша заливная рыба», — гласит публикация Паутова, к которой прикреплены фото баллонов, тренировки с которыми ранее были широко распространены для поднятия физической формы игроков.

Напомним, в преддверии Нового года «Адмирал» проиграл две домашние спаренные игры с «Нефтехимиком» (3:4 и 2:5), при этом подопечные Леонида Тамбиева в обеих встречах вели в счёте. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Адмирал» располагается на последнем, 12-м, месте, набрав 37 очков в 44 матчах.

Свой первый матч в 2024 году «Адмирал» проведёт на выезде 3 января с «Сибирью» (начало – в 13:30 мск.).