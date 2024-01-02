В «Адмирале» рассказали об атмосфере в команде после тренировки 1 января

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков рассказал об атмосфере в команде после проведённой ледовой тренировки 1 января 2024 года.

«Атмосфера в коллективе рабочая, готовимся к игре с «Сибирью». Мы чуть-чуть смазали концовку прошлого календарного года, поэтому будем в каждом матче стараться набирать очки, побеждать и активно бороться за попадание в зону плей-офф. Из травмированных у нас только нападающий Павел Махановский, у которого повреждение верхней части тела. Он должен быть готов к 10 января, тогда же Павел присоседится к общей группе», — сказал Житков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в преддверии Нового года «Адмирал» проиграл две домашние спаренные игры с «Нефтехимиком» (3:4 и 2:5), при этом подопечные Леонида Тамбиева в обеих встречах вели в счёте. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Адмирал» располагается на последнем, 12-м месте, набрав 37 очков в 44 матчах.