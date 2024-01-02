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Словакия на МЧМ забросила шайбу Финляндии под сирену об окончании первого периода

Словакия на МЧМ забросила шайбу Финляндии под сирену об окончании первого периода
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В эти минуты на стадионе «Фрёлундаборг» (Гётеборг, Швеция) проходит первый матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Словакии и Финляндии. После первого периода впереди номинальные хозяева со счётом 1:0.

За 1,7 секунды до окончания первого периода в зоне сборной Финляндии было вбрасывание, после которого форвард национальной команды Словакии Адам Сикора на последней секунде под сирену забросил шайбу в ворота Никласа Кокко.

ВИДЕО

Судьи засчитали шайбу после видеопросмотра, заявив, что шайба пересекла красную линию ворот за 0,2 секунды до конца периода.

U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 14:00 МСК
Словакия U20
3-й период
1 : 2
Финляндия U20
1:0 Сикора (Мешар) – 19:59 (5x5)     1:1 Мяннистё – 22:36 (5x5)     1:2 Хямеэнахо (Лассила, Науккаринен) – 40:36 (5x5)    

Напомним, во второй игре 1/4 плей-офф МЧМ молодёжная сборная Канады встретится с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

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