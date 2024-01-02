Будут ли сенсации и напишет ли Словакия историю? Расклады на полуфинал МЧМ-2024 по хоккею

31 декабря на МЧМ-2024 по хоккею завершился групповой этап, а сегодня начинаются четвертьфинальные матчи.

Пары полуфиналов будут составлены на основе рейтинга, образовавшегося после предварительного раунда. Команда с высшим посевом сыграет против сборной с низшим посевом, две другие команды составят вторую пару.

Рейтинг сборных МЧМ-2024 после группового этапа

1. США

2. Швеция

3. Канада

4. Словакия

5. Чехия

6. Финляндия

7. Швейцария

8. Латвия

Расклады перед четвертьфиналом

Самым очевидным представляется исход четвертьфинала США – Латвия. Трудно представить, что прибалтийская сборная, сумевшая в группе забить только немцам, хоть что-то противопоставит мощным американцам. Шведы – тоже явные фавориты своей пары со Швейцарией, однако мы прекрасно знаем, что «Тре Крунур» часто в плей-офф устраивают неприятные сюрпризы своим болельщикам, вне зависимости от того, как хорошо они выглядели на групповом этапе. Но всё-таки Швейцария в этот раз на предвариловке выглядела не крепким середняком, а скорее аутсайдером. Так что возьмём за главную версию проход США и Швеции в полуфинал и от неё выстроим расклады.

Если Канада обыграет Чехию, а Финляндия — Словакию

Итак, если в полуфинал выйдут все представители большой четвёрки, то пары будут выглядеть так:

США – Финляндия;

Швеция – Канада.

Если Канада обыграет Чехию, а Словакия — Финляндию

Проход в полуфинал топ-4 сборных рейтинга подарит такие пары:

США – Словакия;

Швеция – Канада.

Словаки и канадцы получат возможность реабилитироваться за поражения на групповом этапе, для европейской же сборной это будет первый с 2015 года и всего третий в XXI веке выход в топ-4 МЧМ.

Если Чехия обыграет Канаду, а Финляндия — Словакию

США – Финляндия;

Швеция – Чехия.

Вполне реален вариант, при котором Канада слетит уже на первой стадии в плей-офф. Тогда «кленовые листья» впервые с 2019-го останутся вне топ-4 МЧМ, а США останется в одиночестве против европейской тройки.

Если Чехия обыграет Канаду, а Словакия — Финляндию

США – Чехия;

Швеция – Словакия.

Очень любопытный расклад, который точно подарит турниру свежего или вообще нового финалиста: шведы в последний раз играли в решающем матче ещё в 2018-м, словаки – никогда.

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Рассмотрим всё же и маловероятные сценарии.

Если США обыграет Латвию, а Швейцария сенсационно одолеет шведов

США – Швейцария;

Канада/Чехия – Словакия/Финляндия.

Если хозяева турнира вновь провалятся в плей-офф МЧМ, то этому больше всех обрадуются американцы. Ну а победители остальных четвертьфиналов тогда в любом случае сыграют между собой.

Если Швеция обыграет Швейцарию, а США гиперсенсационно уступит Латвии

При конфузе американцев и победе шведов картина похожая.

Швеция – Латвия;

Канада/Чехия – Словакия/Финляндия.

Если и США, и Швеция проиграют в четвертьфинале

Расклад для любителей фантастики. Если американцы со шведами умудрятся сразу же вылететь из плей-офф, то швейцарцы и латвийцы точно не сыграют в полуфинале между собой.

Канада/Словакия/Чехия – Латвия;

Словакия/Чехия/Финляндия – Швейцария.

Канада сыграет с Латвией, если обыграет в четвертьфинале Чехию. Словакия сыграет с Латвией, если обыграет финнов, а Чехия одолеет Канаду. Чехия выйдет на латвийцев, если окажется сильнее Канады, а финны обыграют словаков.

Словакия выйдет на Швейцарию в случае своей победы над финнами и победы Канады над Чехией. Чехи сыграют со швейцарцами, обыграв Канаду и дождавшись победы словаков в четвертьфинале. Финнов на Швейцарию выведет собственная победа над словаками при любом исходе матча Канада – Чехия.