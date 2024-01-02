Будут ли сенсации и напишет ли Словакия историю? Расклады на полуфинал МЧМ-2024 по хоккею

31 декабря на МЧМ-2024 по хоккею завершился групповой этап, а сегодня начинаются четвертьфинальные матчи.
Пары полуфиналов будут составлены на основе рейтинга, образовавшегося после предварительного раунда. Команда с высшим посевом сыграет против сборной с низшим посевом, две другие команды составят вторую пару.
1. США
2. Швеция
3. Канада
4. Словакия
5. Чехия
6. Финляндия
7. Швейцария
8. Латвия
Расклады перед четвертьфиналом
Самым очевидным представляется исход четвертьфинала США – Латвия. Трудно представить, что прибалтийская сборная, сумевшая в группе забить только немцам, хоть что-то противопоставит мощным американцам. Шведы – тоже явные фавориты своей пары со Швейцарией, однако мы прекрасно знаем, что «Тре Крунур» часто в плей-офф устраивают неприятные сюрпризы своим болельщикам, вне зависимости от того, как хорошо они выглядели на групповом этапе. Но всё-таки Швейцария в этот раз на предвариловке выглядела не крепким середняком, а скорее аутсайдером. Так что возьмём за главную версию проход США и Швеции в полуфинал и от неё выстроим расклады.
Если Канада обыграет Чехию, а Финляндия — Словакию
Итак, если в полуфинал выйдут все представители большой четвёрки, то пары будут выглядеть так:
США – Финляндия;
Швеция – Канада.
Если Канада обыграет Чехию, а Словакия — Финляндию
Проход в полуфинал топ-4 сборных рейтинга подарит такие пары:
США – Словакия;
Швеция – Канада.
Словаки и канадцы получат возможность реабилитироваться за поражения на групповом этапе, для европейской же сборной это будет первый с 2015 года и всего третий в XXI веке выход в топ-4 МЧМ.
Если Чехия обыграет Канаду, а Финляндия — Словакию
США – Финляндия;
Швеция – Чехия.
Вполне реален вариант, при котором Канада слетит уже на первой стадии в плей-офф. Тогда «кленовые листья» впервые с 2019-го останутся вне топ-4 МЧМ, а США останется в одиночестве против европейской тройки.
Если Чехия обыграет Канаду, а Словакия — Финляндию
США – Чехия;
Швеция – Словакия.
Очень любопытный расклад, который точно подарит турниру свежего или вообще нового финалиста: шведы в последний раз играли в решающем матче ещё в 2018-м, словаки – никогда.
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Рассмотрим всё же и маловероятные сценарии.
Если США обыграет Латвию, а Швейцария сенсационно одолеет шведов
США – Швейцария;
Канада/Чехия – Словакия/Финляндия.
Если хозяева турнира вновь провалятся в плей-офф МЧМ, то этому больше всех обрадуются американцы. Ну а победители остальных четвертьфиналов тогда в любом случае сыграют между собой.
Если Швеция обыграет Швейцарию, а США гиперсенсационно уступит Латвии
При конфузе американцев и победе шведов картина похожая.
Швеция – Латвия;
Канада/Чехия – Словакия/Финляндия.
Если и США, и Швеция проиграют в четвертьфинале
Расклад для любителей фантастики. Если американцы со шведами умудрятся сразу же вылететь из плей-офф, то швейцарцы и латвийцы точно не сыграют в полуфинале между собой.
Канада/Словакия/Чехия – Латвия;
Словакия/Чехия/Финляндия – Швейцария.
Канада сыграет с Латвией, если обыграет в четвертьфинале Чехию. Словакия сыграет с Латвией, если обыграет финнов, а Чехия одолеет Канаду. Чехия выйдет на латвийцев, если окажется сильнее Канады, а финны обыграют словаков.
Словакия выйдет на Швейцарию в случае своей победы над финнами и победы Канады над Чехией. Чехи сыграют со швейцарцами, обыграв Канаду и дождавшись победы словаков в четвертьфинале. Финнов на Швейцарию выведет собственная победа над словаками при любом исходе матча Канада – Чехия.