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Сборная Финляндии обыграла словаков и первой вышла в полуфинал МЧМ-2024 по хоккею

Сборная Финляндии обыграла словаков и первой вышла в полуфинал МЧМ-2024 по хоккею
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На стадионе «Фрёлундаборг» (Гётеборг, Швеция) прошёл первый матч стадии 1/4 финала плей-офф 48-го молодёжного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодёжными сборными Словакии и Финляндии. Победу в матче одержали финны со счётом 4:3 в овертайме.

U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 14:00 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия U20
1:0 Сикора (Мешар) – 19:59 (5x5)     1:1 Мяннистё – 22:36 (5x5)     1:2 Хямеэнахо (Лассила, Науккаринен) – 40:36 (5x5)     2:2 Дворски (Пекарчик) – 47:09 (5x5)     2:3 Каскимяки (Хелениус) – 58:26 (5x5)     3:3 Мешар (Штрбак, Дворски) – 59:16 (6x5)     3:4 Лассила (Салин, Нюман) – 60:24 (5x5)    

Счёт в матче открыли словаки, когда Адам Сикора на последней секунде первого периода под сирену забросил шайбу в ворота Никласа Кокко. На старте второго периода финны сравняли счёт — отличился Томми Мяннистё. Финнам удалось выйти вперёд на первой минуте третьего периода, когда гол забил Ленни Хямеэнахо. Сборная Словакии сравняла счёт в середине третьего периода усилиями Далибора Дворски. Финны вышли вперёд за полторы минуты до конца третьего периода — отличился Алексантери Каскимяки. Словакам удалось сравнять счёт на последней минуте при игре с пустыми воротами, когда гол забил Филип Мешар. В овертайме победу Финляндии принёс точный бросок Ере Лассилы на 24-й секунде.

Напомним, во второй игре 1/4 плей-офф МЧМ молодёжная сборная Канады встречается с национальной командой Чехии.

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