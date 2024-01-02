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Хартман заявил, что разбил клюшкой лицо игрока «Виннипега» в отместку за травму Капризова

Хартман заявил, что разбил клюшкой лицо игрока «Виннипега» в отместку за травму Капризова
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Нападающий «Виннипега» Коул Перфетти заявил, что форвард «Миннесоты» Райан Хартман признался, что намеренно ударил его высоко поднятой клюшкой в лицо на вбрасывании из-за мести за Кирилла Капризова. За этот удар Хартман был оштрафован лигой на $ 4427,08, а Перфетти пришлось наложить несколько швов.

«Он сказал это в уважительной форме. Никакого неуважения, ничего личного, это должно было случиться из-за того, что случилось в предыдущем матче с Капризовым. Какая-то странная вещь — выйти и признать это. Он прямо сказал, что это из-за того, что произошло в прошлом матче, хотя я даже ничего не делал. Я не имел к этому никакого отношения», — цитирует Перфетти TSN.

Капризов получил повреждение нижней части тела в предыдущем матче с «Виннипегом» из-за удара клюшкой в спину защитника «Джетс» Брендена Диллона.

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