Видео момента удара в поясницу, из-за которого Капризов не доиграл матч с «Виннипегом»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил травму и не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:4).

В третьем периоде во время единоборства у борта защитник «Виннипега» Бренден Диллон нанёс Капризову два удара клюшкой в поясницу. Второй толчок клюшкой стал болезненным для россиянина, который покинул лёд и до конца матча больше не вернулся. Позднее за партнёра по команде вступился защитник Крис Миддлтон, вступивший в бой с Диллоном.

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В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 21 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 127 голов и 140 результативных передач в 236 играх.