Видео момента удара в поясницу, из-за которого Капризов не доиграл матч с «Виннипегом»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил травму и не смог доиграть матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (2:4).
В третьем периоде во время единоборства у борта защитник «Виннипега» Бренден Диллон нанёс Капризову два удара клюшкой в поясницу. Второй толчок клюшкой стал болезненным для россиянина, который покинул лёд и до конца матча больше не вернулся. Позднее за партнёра по команде вступился защитник Крис Миддлтон, вступивший в бой с Диллоном.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 21 результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 127 голов и 140 результативных передач в 236 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Иафалло (Наместников) – 03:59 2:0 Нидеррайтер (Лаури) – 14:38 3:0 Нидеррайтер (Моррисси, Эпплтон) – 26:45 3:1 Хартман (Юханссон, Годро) – 30:05 (pp) 3:2 Болди (Капризов) – 40:20 4:2 Юнссон-Фьелльбю (Тонинато, Бэррон) – 42:46
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