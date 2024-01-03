Дементьев оценил «Зимнюю классику» НХЛ с участием «Сиэтла» и «Вегаса»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о «Зимней классике» Национальной хоккейной лиги, в которой «Сиэтл Кракен» одержал сухую победу над «Вегас Голден Найтс» (3:0).

«Мне понравилась «Зимняя классика» в исполнении «Сиэтла» и «Вегаса». Формат её проведения уже достаточно привычен: матч проходит на больших стадионах, в данном случае на бейсбольном. Я думаю, что здесь присутствует такой момент, когда лига и спорт хотят показать, что могут собирать больше заявленных возможностей стадионов этих команд. Посмотрите, «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, «Сиэтл» очень уверенными и поступательными шагами идёт на вершину НХЛ. Хороший состав, грамотные приобретения, драфт игроков. Посещаемость обеих команд находится в топе. Суть в том, что те шаги, которые принимает НХЛ по развитию в Северной Америке хоккея, приносят свои плоды. Новые рынки, открывающиеся для команд, входящих в НХЛ, очень интересны. Зрительский интерес – это самое важное, что может быть в бизнесе для НХЛ», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.