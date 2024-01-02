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Матч «Зимней классики» НХЛ в Сиэтле посетили более 47 тысяч человек

Матч «Зимней классики» НХЛ в Сиэтле посетили более 47 тысяч человек
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В Сиэтле на открытом стадионе «Ти-Мобайл Парк» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ в рамках «Зимней классики», в котором «Сиэтл Кракен» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги игру посетили 47 313 зрителей. Игра проходила на стадионе, где выступает бейсбольная команда «Сиэтл Маринерс». Вместимость арены – 47 929 зрителей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Кракен» одержали пятую победу подряд, набрали 39 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Голден Найтс» уступили пятый раз в последних шести матчах, остались с 49 очками и идут третьими на Западе.

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