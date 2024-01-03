Камара установил новый рекорд «Барыса» по продолжительности серии с заброшенными шайбами
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Барысом». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2024, среда. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
2 : 3
Барыс
Астана
1:0 Полунин (Кирьянов, Елесин) – 07:13 (5x5) 2:0 Елесин (Лихачёв, Симашев) – 09:34 (5x5) 2:1 Камара (Ножье) – 19:47 (5x5) 2:2 Скленичка – 25:34 (5x5) 2:3 Лабейт (Камара, Ножье) – 37:01 (5x5)
Нападающий Энтони Камара отличился в седьмом матче подряд и установил новый рекорд «Барыса» по продолжительности серии с заброшенными шайбами, сообщает пресс-служба КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал форварду Найджелу Доусу, который не уходил без голов в шести подряд матчах сезона-2017/2018.
30-летний канадский форвард «Барыса» Энтони Камара, пополнил состав казахстанского клуба по ходу текущего сезона, перейдя из «Нефтехимика».
Комментарии
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