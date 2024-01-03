Камара установил новый рекорд «Барыса» по продолжительности серии с заброшенными шайбами

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Барысом». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

Нападающий Энтони Камара отличился в седьмом матче подряд и установил новый рекорд «Барыса» по продолжительности серии с заброшенными шайбами, сообщает пресс-служба КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал форварду Найджелу Доусу, который не уходил без голов в шести подряд матчах сезона-2017/2018.

30-летний канадский форвард «Барыса» Энтони Камара, пополнил состав казахстанского клуба по ходу текущего сезона, перейдя из «Нефтехимика».