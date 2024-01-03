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Главный тренер «Сочи» — о 11-м поражении подряд: все ребята переживают, мы ищем игру

Главный тренер «Сочи» — о 11-м поражении подряд: все ребята переживают, мы ищем игру
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:3 ОТ). После первого периода сочинский клуб вёл в счёте 2:0.

«Пришло много болельщиков, для нас это очень положительный факт. Команда вышла с огромным желанием победить. Считаю, что играли хорошо. Да, что-то не получалось, но в основном играли хорошо. Моменты создавали, надо было их реализовывать — тогда игра бы повернулась. В команде вообще нет равнодушных. Все ребята переживают за нынешнюю ситуацию. Мы ищем игру. Она приходит, но пока нет очков. Будем надеяться, что у нас всё получится. Концовку мы должны провести нормально», — цитирует Кокорева пресс-служба КХЛ.

«Сочи» потерпел 11-е поражение подряд. После 47 матчей в нынешнем сезоне сочинский клуб располагается на последнем месте в общей таблице лиги.

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