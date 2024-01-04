Нападающий «Торпедо» Атанасов получил травму в матче с «Куньлунем» и не вернулся на лёд

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Куньлунем». После первого периода впереди китайский клуб со счётом 1:0.

В начале первого периода травму получил нападающий «Торпедо» Василий Атанасов. Лидер нижегородцев столкнулся с игроком соперника и неудачно упал, подвернув ногу. Сверху на Василия упал нападающий «Куньлуня» Остин Вон. Атанасов долго лежал на льду, покинул площадку с помощью партнёров и на второй период уже не вышел.

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В текущем сезоне на счету 21-летнего нападающего 39 (19+20) очков в 42 матчах.