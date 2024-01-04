Коньков: «Куньлунь» участвует в КХЛ, но не ставит серьёзной цели попасть в плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о шансах «Куньлунь Ред Стар» попасть в плей-офф нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги и сравнил игру китайского клуба с «Витязем».

«Мне больше импонирует „Витязь“, чем „Куньлунь“. С приходом Дмитрия Рябыкина подмосковная команда преобразилась. Мы видим, что ребята бьются и сражаются за каждый шанс попасть в плей-офф. „Куньлунь“ же традиционно участвует в чемпионате, но не ставит перед собой серьёзной цели попасть в плей-офф», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

«Куньлунь Ред Стар» в сегодняшней встрече в Нижнем Новгороде уступило «Торпедо» со счётом (2:3 ОТ). С 36 очками в активе китайский клуб занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Куньлунь» в Москве встретится с «Динамо» 6 января.