Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
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В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также у «Рейнджерс» шайбы забрасывали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Джимми Веси.
Единственный гол в составе «Чикаго» на счету Колина Блэквелла.
«Рейнджерс» набрали 53 очка и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.
«Блэкхоукс» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 24 очками и идут на 15 строчке Запада.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 13:00 2:0 Крайдер (Трочек, Зибанеджад) – 27:25 (pp) 2:1 Блэквелл (Катчук, Мегна) – 37:03 3:1 Труба (Панарин, Трочек) – 41:31 4:1 Веси (Кайлли, Шнайдер) – 42:41
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