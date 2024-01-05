Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также у «Рейнджерс» шайбы забрасывали Крис Крайдер, Джейкоб Труба и Джимми Веси.

Единственный гол в составе «Чикаго» на счету Колина Блэквелла.

«Рейнджерс» набрали 53 очка и продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

«Блэкхоукс» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 24 очками и идут на 15 строчке Запада.