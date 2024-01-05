«Салават» отыгрался в конце матча с «Сибирью» и, сняв вратаря, одержал победу в овертайме

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимала уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче был открыт уже на старте встречи – нападающим «Сибири» Никитой Коротковым. Восстановить паритет гости сумели лишь к середине игры, когда с передач Александра Хмелевски и Джоша Ливо отличился Иван Дроздов. Решить исход встречи могло большинство «Сибири» в середине третьего периода – удаление Джоша Ливо реализовал Тейлор Бек с передачи Тревора Мёрфи. Однако незадолго до окончания основного времени защитник «Салавата» Алексей Василевский вновь сравнял счёт – 2:2. В овертайме уфимцы сняли вратаря и выпустили полевого игрока, уже через несколько секунд Иван Дроздов щелчком поразил ближнюю девятку ворот Красоткина и принёс победу «Салавату Юлаеву, оформив дубль.

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин отразил 48 из 51 броска. В то время как его уфимский визави Александр Самонов – 17 из 18.

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Благодаря этой победе подопечные Виктора Козлова обошли «Авангард» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и заняли вторую строчку. У обоих клубов по 61 очку, однако по количеству побед уфимцы впереди. «Сибирь» (51) – на восьмой позиции.