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«Небольшая эпидемия в команде». А. Заварухин — об отсутствующих игроках «Трактора»

«Небольшая эпидемия в команде». А. Заварухин — об отсутствующих игроках «Трактора»
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал крупную домашнюю победу над «Барысом» (5:1) в Челябинске.

«Акцентировали внимание на матч в Астане, который у нас не получился от слова совсем. Сегодня другая встреча и другой настрой. Ребята молодцы. Все линии сработали хорошо, вратарь сыграл на команду. Думаю, болельщикам понравился сегодняшний матч. Сегодня отсутствовал ряд хоккеистов? Температура. Ребята болеют. Есть небольшая эпидемия в команде. Кто готов выйти на лёд, те играют», — цитирует Заварухина пресс-служба «Трактора».

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Трактор» сыграет дома с «Локомотивом». «Барыс» в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым». Обе игры состоятся 7 января.

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