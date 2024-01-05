«Небольшая эпидемия в команде». А. Заварухин — об отсутствующих игроках «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал крупную домашнюю победу над «Барысом» (5:1) в Челябинске.

«Акцентировали внимание на матч в Астане, который у нас не получился от слова совсем. Сегодня другая встреча и другой настрой. Ребята молодцы. Все линии сработали хорошо, вратарь сыграл на команду. Думаю, болельщикам понравился сегодняшний матч. Сегодня отсутствовал ряд хоккеистов? Температура. Ребята болеют. Есть небольшая эпидемия в команде. Кто готов выйти на лёд, те играют», — цитирует Заварухина пресс-служба «Трактора».

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Трактор» сыграет дома с «Локомотивом». «Барыс» в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым». Обе игры состоятся 7 января.