«Трактор» прервал четырёхматчую победную серию «Барыса», забросив пять шайб

В Челябинске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
На шестой минуте стартового игрового отрезка Никита Тертышный с передач Никиты Сошникова и Альберта Яруллина открыл счёт в матче.
На 13-й минуте периода Нельсон Ножье с передачи Давида Скленички восстановил равенство в счёте. Спустя 46 секунд Александр Шаров с передач Григория Дронова и Михаила Котляревского вновь вывел челябинский клуб вперёд.
На пятой минуте третьего периода Данил Юртайкин с передач Владимира Ткачёва и Максима Шабанова сделал счёт 3:1. Спустя минуту Виталий Кравцов с передач Альберта Яруллина и Артёма Блажиевского забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 15-й минуте периода Илья Карпухин с передач Данила Юртайкина и Сергея Телегина установил окончательный счёт в матче.
В следующем матче «Трактор» сыграет дома с «Локомотивом». «Барыс» в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым». Обе игры состоятся 7 января.
- 5 января 2024
-
16:50
-
16:45
-
16:42
-
16:35
-
16:31
-
16:20
-
16:18
-
16:07
-
15:50
-
15:42
-
15:24
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:47
-
14:40
-
14:27
-
14:18
-
14:06
-
14:00
-
13:54
-
13:34
-
13:21
-
13:03
-
12:43
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:17
-
11:00
-
10:36
-
10:25
-
10:02
-
10:00