«Трактор» прервал четырёхматчую победную серию «Барыса», забросив пять шайб

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В Челябинске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На шестой минуте стартового игрового отрезка Никита Тертышный с передач Никиты Сошникова и Альберта Яруллина открыл счёт в матче.

На 13-й минуте периода Нельсон Ножье с передачи Давида Скленички восстановил равенство в счёте. Спустя 46 секунд Александр Шаров с передач Григория Дронова и Михаила Котляревского вновь вывел челябинский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Данил Юртайкин с передач Владимира Ткачёва и Максима Шабанова сделал счёт 3:1. Спустя минуту Виталий Кравцов с передач Альберта Яруллина и Артёма Блажиевского забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 15-й минуте периода Илья Карпухин с передач Данила Юртайкина и Сергея Телегина установил окончательный счёт в матче.

В следующем матче «Трактор» сыграет дома с «Локомотивом». «Барыс» в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым». Обе игры состоятся 7 января.