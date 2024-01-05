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«Трактор» прервал четырёхматчую победную серию «Барыса», забросив пять шайб

«Трактор» прервал четырёхматчую победную серию «Барыса», забросив пять шайб
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В Челябинске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На шестой минуте стартового игрового отрезка Никита Тертышный с передач Никиты Сошникова и Альберта Яруллина открыл счёт в матче.

На 13-й минуте периода Нельсон Ножье с передачи Давида Скленички восстановил равенство в счёте. Спустя 46 секунд Александр Шаров с передач Григория Дронова и Михаила Котляревского вновь вывел челябинский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Данил Юртайкин с передач Владимира Ткачёва и Максима Шабанова сделал счёт 3:1. Спустя минуту Виталий Кравцов с передач Альберта Яруллина и Артёма Блажиевского забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 15-й минуте периода Илья Карпухин с передач Данила Юртайкина и Сергея Телегина установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Тертышный (Сошников, Яруллин) – 05:11 (5x4)     1:1 Ножье (Скленичка) – 32:04 (5x5)     2:1 Шаров (Дронов, Котляревский) – 32:50 (5x5)     3:1 Юртайкин (Ткачёв, Шабанов) – 44:07 (5x5)     4:1 Кравцов (Яруллин, Блажиевский) – 45:22 (5x5)     5:1 Карпухин (Юртайкин, Телегин) – 54:50 (5x5)    

В следующем матче «Трактор» сыграет дома с «Локомотивом». «Барыс» в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым». Обе игры состоятся 7 января.

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