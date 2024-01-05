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«Северсталь» отыгралась с 1:3 и в конце третьего периода вырвала победу у «Витязя»

«Северсталь» отыгралась с 1:3 и в конце третьего периода вырвала победу у «Витязя»
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В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 18-й минуте первого периода Владислав Цицюра с передач Ивана Савчика и Ивана Воробьёва открыл счёт в игре. Спустя минуту Руслан Педан с передач Владислава Валенцова и Владислава Цицюры удвоил преимущество гостей.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Кирилл Пилипенко с передачи Никиты Коростелёва размочил счёт во встрече. На 13-й минуте периода Дерек Барак с передач Александра Дарьина и Руслана Педана сделал счёт 3:1.

На седьмой минуте третьего периода Данил Аймурзин с передач Адама Лишки и Кристиана Яроша сократил отставание хозяев до минимума. На 11-й минуте периода Никита Коростелёв с передачи Владимира Грудинина сделал счёт 3:3. За 31 секунду до конца третьего периода Кирилл Пилипенко принёс хозяевам победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Цицюра (Савчик, Воробьёв) – 17:16 (5x5)     0:2 Педан (Валенцов, Цицюра) – 18:32 (5x5)     1:2 Пилипенко (Коростелёв) – 24:44 (5x4)     1:3 Барак (Дарьин, Педан) – 32:36 (5x5)     2:3 Аймурзин (Лишка, Ярош) – 46:44 (5x4)     3:3 Коростелёв (Грудинин) – 50:58 (5x4)     4:3 Пилипенко (Коростелёв, Ярош) – 59:50 (5x4)    
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