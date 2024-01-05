Сборная Чехии отыгралась с 2:5 в матче с Финляндией и стала бронзовым призёром МЧМ — 2024

В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.
На седьмой минуте первого периода Расмус Кумпулайнен открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Яни Нюман с передач Алексантери Каскимяки и Ессе Пулккинена удвоил преимущество финнов. На 17-й минуте периода Иржи Кулих с передач Матиаша Меловски и Томаша Гамары размочил счёт в матче.
На девятой минуте второго периода Якуб Штанцль с передач Матиаша Меловски и Ондржея Бехера сделал счёт равным. Спустя 15 секунд Конста Хелениус с передач Яни Нюмана и Алексантери Каскимяки вновь вывел сборную Финляндии вперёд. На 10-й минуте периода Ленни Хямеэнахо с передач Каспера Кулонумми и Ере Лассилы сделал счёт 4:2. На 15-й минуте периода Ленни Хямеэнахо с передач Каспера Кулонумми и Ойва Кескинена забросил пятую шайбу в ворота чехов. За 55 секунд до конца периода Ондржей Бехер с передач Якуба Штанцля и Алеша Чеха сделал счёт 3:5.
На пятой минуте третьего периода Иржи Кулих с передач Матиаша Меловски и Томаша Гамары сократил отставание сборной Чехии до минимума. На 19-й минуте периода Ондржей Бехер с передач Иржи Кулиха и Эдуарда Шале сделал счёт 5:5. Спустя 15 секунд Томаш Гамара с передач Иржи Кулиха и Ондржея Бехера вывел сборную Чехии вперёд. Через 33 секунды Доминик Рымон забросил седьмую шайбу чехов в матче, поразив пустые ворота. Через две секунды Ондржей Бехер сделал счёт 8:5.
- 5 января 2024
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