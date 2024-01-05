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Сборная Чехии отыгралась с 2:5 в матче с Финляндией и стала бронзовым призёром МЧМ — 2024

Сборная Чехии отыгралась с 2:5 в матче с Финляндией и стала бронзовым призёром МЧМ — 2024
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В Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.

На седьмой минуте первого периода Расмус Кумпулайнен открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Яни Нюман с передач Алексантери Каскимяки и Ессе Пулккинена удвоил преимущество финнов. На 17-й минуте периода Иржи Кулих с передач Матиаша Меловски и Томаша Гамары размочил счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Якуб Штанцль с передач Матиаша Меловски и Ондржея Бехера сделал счёт равным. Спустя 15 секунд Конста Хелениус с передач Яни Нюмана и Алексантери Каскимяки вновь вывел сборную Финляндии вперёд. На 10-й минуте периода Ленни Хямеэнахо с передач Каспера Кулонумми и Ере Лассилы сделал счёт 4:2. На 15-й минуте периода Ленни Хямеэнахо с передач Каспера Кулонумми и Ойва Кескинена забросил пятую шайбу в ворота чехов. За 55 секунд до конца периода Ондржей Бехер с передач Якуба Штанцля и Алеша Чеха сделал счёт 3:5.

На пятой минуте третьего периода Иржи Кулих с передач Матиаша Меловски и Томаша Гамары сократил отставание сборной Чехии до минимума. На 19-й минуте периода Ондржей Бехер с передач Иржи Кулиха и Эдуарда Шале сделал счёт 5:5. Спустя 15 секунд Томаш Гамара с передач Иржи Кулиха и Ондржея Бехера вывел сборную Чехии вперёд. Через 33 секунды Доминик Рымон забросил седьмую шайбу чехов в матче, поразив пустые ворота. Через две секунды Ондржей Бехер сделал счёт 8:5.

U20 ЧМ-2024 . За 3-е место
05 января 2024, пятница. 17:00 МСК
Чехия U20
Окончен
8 : 5
Финляндия U20
0:1 Кумпулайнен – 06:13 (5x5)     0:2 Нюман (Каскимяки, Пулккинен) – 07:43 (5x5)     1:2 Кулих (Меловски, Гамара) – 16:16 (5x4)     2:2 Штанцль (Меловски, Бехер) – 28:37 (5x4)     2:3 Хелениус (Нюман, Каскимяки) – 28:52 (5x5)     2:4 Хямеэнахо (Кулонумми, Лассила) – 29:11 (5x5)     2:5 Хямеэнахо (Кулонумми, Кескинен) – 34:32 (5x4)     3:5 Бехер (Штанцль, Чех) – 39:05 (4x5)     4:5 Кулих (Меловски, Гамара) – 44:41 (5x4)     5:5 Бехер (Кулих, Шале) – 58:04 (6x5)     6:5 Гамара (Кулих, Бехер) – 58:19 (5x5)     7:5 Рымон – 58:52 (en)     8:5 Бехер – 58:54 (en)    
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