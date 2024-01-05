Доминик Гашек оценил завоевание сборной Чехии бронзы на МЧМ-2024

Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек оценил бронзовые медали сборной Чехии на молодёжном чемпионате мира — 2024 в яркой игре с национальной командой Финляндии.

«Невероятный поворот в борьбе за медаль молодёжного чемпионата мира! Огромные поздравления всем игрокам и тем, кто находится вне льда. После прошлогоднего серебра вновь медали с МЧМ!» — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в Швеции на стадионе «Скандинавиум» закончился матч за третье место в рамках молодёжного чемпионата мира 2024 года, в котором сборная Чехии встречалась с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась победой чехов со счётом 8:5.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея, сборная Чехии установила два рекорда молодёжных чемпионатов мира.