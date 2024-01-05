Экс-нападающий сборной России оценил шансы ЦСКА взять третий Кубок Гагарина подряд

Бывший нападающий сборной России Максим Афиногенов рассказал о шансах ЦСКА взять третий Кубок Гагарина подряд.

«Как оценю шансы ЦСКА взять третий кубок подряд? У них очень сильная команда, однозначно. Я думаю, она поборется. Преодолеет свой кризис. Все ребята восстановятся, залечат свои травмы. Они знают, как выигрывать, умеют это делать. Найдут способы. Не факт, что они выиграют кубок в этом году. Но, я думаю, они достойно будут в плей-офф выглядеть. Однозначно», — сказал Афиногенов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

ЦСКА после 46 матчей набрал 52 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Афиногеновым читайте на «Чемпионате» завтра, 6 января, в 10:00 мск.