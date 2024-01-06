«В этом сезоне он ещё сыграет». В «Торпедо» рассказали о состоянии Василия Атанасова

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов рассказал о состоянии нападающего Василия Атанасова, который получил травму в игре с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ).

«Из-за отёка не всё видно на снимках, поэтому ещё нужно около пяти дней для понимания. Я думаю, что в этом сезоне он ещё сыграет. Дней через три-пять будет полное медицинское заключение», — приводит слова Харламова ТАСС.

Напомним, Атанасов получил повреждение в начале первого периода. Лидер нижегородцев столкнулся с игроком соперника и неудачно упал, подвернув ногу, а сверху на Василия упал нападающий «Куньлуня» Остин Вон. Атанасов долго лежал на льду, затем покинул площадку с помощью партнёров и на второй период уже не вышел.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего нападающего 39 (19+20) очков в 42 матчах.