КХЛ представила 10 лучших голов по итогам декабря
Пресс-служба КХЛ опубликовала 10 лучших заброшенных шайб по итогам декабря 2023 года. Рейтинг возглавил гол 22-летнего казахстанского нападающего «Барыса» Алихана Омирбекова в ворота омского «Авангарда» (1:5), также в тройку вошли голы Максима Шабанова из «Трактора» и Евгения Свечникова, выступающего за «Ак Барс».
- 10-е место: Александр Филатьев («Авангард»);
- 9-е место: Максим Цыплаков («Спартак»);
- 8-е место: Александр Скоренов («Северсталь»);
- 7-е место: Максим Шабанов («Трактор»);
- 6-е место: Александр Скоренов («Северсталь»);
- 5-е место: Руслан Педан («Витязь»);
- 4-е место: Седрик Пакетт («Динамо» Москва);
- 3-е место: Евгений Свечников («Ак Барс»);
- 2-е место: Максим Шабанов («Трактор»);
- 1-е место: Алихан Омирбеков («Барыс»).
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