КХЛ представила 10 лучших голов по итогам декабря

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Пресс-служба КХЛ опубликовала 10 лучших заброшенных шайб по итогам декабря 2023 года. Рейтинг возглавил гол 22-летнего казахстанского нападающего «Барыса» Алихана Омирбекова в ворота омского «Авангарда» (1:5), также в тройку вошли голы Максима Шабанова из «Трактора» и Евгения Свечникова, выступающего за «Ак Барс».

10-е место: Александр Филатьев («Авангард»);

9-е место: Максим Цыплаков («Спартак»);

8-е место: Александр Скоренов («Северсталь»);

7-е место: Максим Шабанов («Трактор»);

6-е место: Александр Скоренов («Северсталь»);

5-е место: Руслан Педан («Витязь»);

4-е место: Седрик Пакетт («Динамо» Москва);

3-е место: Евгений Свечников («Ак Барс»);

2-е место: Максим Шабанов («Трактор»);

1-е место: Алихан Омирбеков («Барыс»).

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