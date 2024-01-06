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КХЛ представила 10 лучших голов по итогам декабря

КХЛ представила 10 лучших голов по итогам декабря
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Пресс-служба КХЛ опубликовала 10 лучших заброшенных шайб по итогам декабря 2023 года. Рейтинг возглавил гол 22-летнего казахстанского нападающего «Барыса» Алихана Омирбекова в ворота омского «Авангарда» (1:5), также в тройку вошли голы Максима Шабанова из «Трактора» и Евгения Свечникова, выступающего за «Ак Барс».

  • 10-е место: Александр Филатьев («Авангард»);
  • 9-е место: Максим Цыплаков («Спартак»);
  • 8-е место: Александр Скоренов («Северсталь»);
  • 7-е место: Максим Шабанов («Трактор»);
  • 6-е место: Александр Скоренов («Северсталь»);
  • 5-е место: Руслан Педан («Витязь»);
  • 4-е место: Седрик Пакетт («Динамо» Москва);
  • 3-е место: Евгений Свечников («Ак Барс»);
  • 2-е место: Максим Шабанов («Трактор»);
  • 1-е место: Алихан Омирбеков («Барыс»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на You-Tube-канале КХЛ.

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