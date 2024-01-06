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Сейвы Проскурякова, Мыльникова и Подъяпольского — в тройке лучших по итогам декабря в КХЛ

Сейвы Проскурякова, Мыльникова и Подъяпольского — в тройке лучших по итогам декабря в КХЛ
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Пресс-служба КХЛ опубликовала 10 лучших вратарских спасений по итогам декабря 2023 года. В тройку вошли спасения Ильи Проскурякова из «Авангарда», Сергея Мыльникова, выступающего за «Трактор», и Владислава Подъяпольского из «Лады», чей сейв в матче с московским «Динамо» (4:0) назван лучшим.

10 лучших вратарских сейвов в КХЛ по итогам декабря:

  • 10-е место: Алексей Колосов («Динамо» Минск);
  • 9-е место: Никита Серебряков (СКА);
  • 8-е место: Дмитрий Шикин («Автомобилист»);
  • 7-е место: Александр Самонов («Салават Юлаев»);
  • 6-е место: Илья Ежов («Салават Юлаев»);
  • 5-е место: Антон Красоткин («Сибирь»);
  • 4-е место: Максим Дорожко («Витязь»);
  • 3-е место: Илья Проскуряков («Авангард»);
  • 2-е место: Сергей Мыльников («Трактор»);
  • 1-е место: Владислав Подъяпольский («Лада»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на You-Tube-канале КХЛ.

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