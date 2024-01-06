Сейвы Проскурякова, Мыльникова и Подъяпольского — в тройке лучших по итогам декабря в КХЛ
Пресс-служба КХЛ опубликовала 10 лучших вратарских спасений по итогам декабря 2023 года. В тройку вошли спасения Ильи Проскурякова из «Авангарда», Сергея Мыльникова, выступающего за «Трактор», и Владислава Подъяпольского из «Лады», чей сейв в матче с московским «Динамо» (4:0) назван лучшим.
10 лучших вратарских сейвов в КХЛ по итогам декабря:
- 10-е место: Алексей Колосов («Динамо» Минск);
- 9-е место: Никита Серебряков (СКА);
- 8-е место: Дмитрий Шикин («Автомобилист»);
- 7-е место: Александр Самонов («Салават Юлаев»);
- 6-е место: Илья Ежов («Салават Юлаев»);
- 5-е место: Антон Красоткин («Сибирь»);
- 4-е место: Максим Дорожко («Витязь»);
- 3-е место: Илья Проскуряков («Авангард»);
- 2-е место: Сергей Мыльников («Трактор»);
- 1-е место: Владислав Подъяпольский («Лада»).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на You-Tube-канале КХЛ.
Комментарии