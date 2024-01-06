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Сейвы Проскурякова, Мыльникова и Подъяпольского — в тройке лучших по итогам декабря в КХЛ

Пресс-служба КХЛ опубликовала 10 лучших вратарских спасений по итогам декабря 2023 года. В тройку вошли спасения Ильи Проскурякова из «Авангарда», Сергея Мыльникова, выступающего за «Трактор», и Владислава Подъяпольского из «Лады», чей сейв в матче с московским «Динамо» (4:0) назван лучшим.

10 лучших вратарских сейвов в КХЛ по итогам декабря:

10-е место: Алексей Колосов («Динамо» Минск);

9-е место: Никита Серебряков (СКА);

8-е место: Дмитрий Шикин («Автомобилист»);

7-е место: Александр Самонов («Салават Юлаев»);

6-е место: Илья Ежов («Салават Юлаев»);

5-е место: Антон Красоткин («Сибирь»);

4-е место: Максим Дорожко («Витязь»);

3-е место: Илья Проскуряков («Авангард»);

2-е место: Сергей Мыльников («Трактор»);

1-е место: Владислав Подъяпольский («Лада»).

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