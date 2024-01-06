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«Филадельфия» прервала серию поражений, обыграв «Калгари». У Замулы — голевая передача

«Филадельфия» прервала серию поражений, обыграв «Калгари». У Замулы — голевая передача
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.

В составе «Флайерз» отличились Морган Фрост, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. У «Флэймз» забрасывали Джонатан Юбердо и Маккензи Уигар.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

23-летний российский защитник «Филадельфии» Егор Замула провёл на льду 20 минут 5 секунд и отметился результативной передачей, набрав девятое (3+6) очко в 30 матчах текущего сезона. Он завершил игру с показателем полезности «-1».

Благодаря этой победе «Филадельфия» поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 46 очков в 39 матчах. «Калгари» (39) – на 12-й строчке на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Кадри, Поспишил) – 21:55     1:1 Фрост (Уокер, Фёрстер) – 24:15     1:2 Уигар (Коулман, Манджапане) – 29:13     2:2 Кутюрье (Фрост, Замула) – 36:06 (pp)     3:2 Конечны (Лотон, Йорк) – 42:27 (sh)    
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