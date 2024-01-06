«Филадельфия» прервала серию поражений, обыграв «Калгари». У Замулы — голевая передача

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, благодаря которой им удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.
В составе «Флайерз» отличились Морган Фрост, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. У «Флэймз» забрасывали Джонатан Юбердо и Маккензи Уигар.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
23-летний российский защитник «Филадельфии» Егор Замула провёл на льду 20 минут 5 секунд и отметился результативной передачей, набрав девятое (3+6) очко в 30 матчах текущего сезона. Он завершил игру с показателем полезности «-1».
Благодаря этой победе «Филадельфия» поднялась на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 46 очков в 39 матчах. «Калгари» (39) – на 12-й строчке на Западе.
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