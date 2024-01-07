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Марченко сделал эффектную передачу во время матча с «Миннесотой»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Миннесоту Уайлд».

Во втором периоде эффектным результативным пасом в составе «Блю Джекетс» отметился российский нападающий Кирилл Марченко. На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче ничейный 2:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На данный момент «Коламбус» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 34 очка. «Миннесота», в свою очередь, находится на 13-й строчке турнирного зачёта на Западе, набрав 36 очков.

В текущем сезоне Кирилл Марченко провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 22 очка по системе гол + пас (13 голов и 9 результативных передач).