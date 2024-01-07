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33 сейва Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Миннесотой»

33 сейва Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Миннесотой»
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В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ).

НХЛ. Статистика сезона-2023/2024

В составе победителей шайбами отметились дважды Мэтт Болди, а также Маркус Юханссон и Марко Росси.

У «Блю Джекетс» хет-трик сделал нападающий Коул Силлинджер.

Российский форвард «жакетов» Кирилл Марченко записал на свой счёт результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник, голкипер Даниил Тарасов отметился 33 сейвами.

«Миннесота» прервала серию поражений из четырёх матчей, набрала 38 очков и занимает 13 место в таблице Западной конференции.

«Коламбус» имеет 35 очков и идёт на 15 строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Силлинджер (Бин, Боквист) – 08:09     1:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 14:48 (pp)     2:1 Силлинджер (Марченко) – 20:17     2:2 Болди (Цуккарелло, Фэйбер) – 30:15 (pp)     3:2 Силлинджер (Боквист) – 54:15 (pp)     3:3 Юханссон (Хартман) – 58:28     3:4 Росси (Болди, Фэйбер) – 63:05    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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