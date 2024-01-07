33 сейва Тарасова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Миннесотой»

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:4 ОТ).

В составе победителей шайбами отметились дважды Мэтт Болди, а также Маркус Юханссон и Марко Росси.

У «Блю Джекетс» хет-трик сделал нападающий Коул Силлинджер.

Российский форвард «жакетов» Кирилл Марченко записал на свой счёт результативную передачу. Его одноклубник и соотечественник, голкипер Даниил Тарасов отметился 33 сейвами.

«Миннесота» прервала серию поражений из четырёх матчей, набрала 38 очков и занимает 13 место в таблице Западной конференции.

«Коламбус» имеет 35 очков и идёт на 15 строчке Востока.

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