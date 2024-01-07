«Тампа» уступила «Бостону», пропустив семь шайб. У Кучерова — три очка

В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтинг». Встреча завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 7:3.

В составе победителей сразу двое хоккеистов записали в свой актив дубли, ими стали Трент Фредерик и Чарли Койл (одна из них — в пустые ворота). Ещё по разу заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк, Морган Гики и Джейк Дебраск (в пустые ворота).

У гостей во всех трёх голах поучаствовал российский форвард Никита Кучеров. В моменте с первым и третьим голома он ассистировал Брейдену Пойнту, а второй гол во встрече россиянин записал уже в свой актив.

«Бостон» набрал 54 очка и вышел на второе место турнирной таблицы Восточной конференции, а у «Тампы» по-прежнему 43 очка, они на девятом месте.

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